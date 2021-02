GNTM 2021: Kandidatin Ana ist streng religiös

Jeder braucht etwas, woran er im Leben glaubt. Die einen an Liebe, die anderen an Gott – für die GNTM-Kandidatin Ana trifft beides zu! Die 20-Jährige hat seit drei Jahren einen Freund, geht regelmäßig zum Volkstanz und möchte jetzt auch noch Model werden! Nebenbei betet sie jeden Abend und geht, zumindest meistens, sonntags in die Kirche.

Das große Fiebern um “Germany’s Next Topmodel” steht wieder an! Heidi Klum ist wieder auf der Suche nach ihren “Meeedchen” – davon kennen wir mittlerweile alle, die es weiter geschafft haben. ProSieben hat die Kandidatinnen auf der Homepage veröffentlicht und bereits zu einem Interview eingeladen: Die Kandidatinnen verraten dabei erste Details über ihr Leben – so auch Ana.

Ana betet jeden Abend

Die 20-Jährige Ana will auf dem Laufsteg alles geben! Doch neben dem Modeln sind ihr noch andere Sachen besonders wichtig. “Ich bete jeden Abend”, erzählt sie im Interview mit ProSieben. “Ich glaube eben an Gott und Engel und alles”, der Glaube ist in ihr fest verankert, auch wenn sie es nicht schafft jeden Sonntag in die Kirche geht! Vielleicht weil sie da für ihre zukünftige Model-Karriere übt? Das Shooten ist nämlich die große Leidenschaft von Ana!

Zwischen Volkstanz und Beziehung

Neben der Kirche und dem Modeln hat die Neu-Ulmerin noch andere Hobbys: “Und sonst geh ich gerne zum kroatischen Volkstanz […] da tanz ich schon seit ich klein bin, da haben meine Eltern mich so reingesteckt.” Hierfür muss sie natürlich auch die passende traditionelle Kleidung tragen, was Ana aber absolut nicht stört. Das alles wäre ja noch nicht genug, wenn die sympathische Brünette nicht noch seit dreieinhalb Jahren einen Freund hätte! “Ich hab einen Freund seit dreieinhalb Jahren, wir waren in der selben Klasse. Er hat mir immer Nachhilfe in Mathe gegeben […] und dann ist es irgendwie so entstanden”, und schwärmt dabei, dass er ihr besonders viele Kraft gibt – auch wenn er nicht bei GNTM dabei sein kann. Die neue Staffel von “Germany’s next Topmodel” zeigt ProSieben ab dem 4. Februar 2021 immer donnerstags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? GNTM 2021: Kandidatin Maria ist gehörlos!