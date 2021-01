GNTM 2021: Der Starttermin steht fest!

Heidi Klum sucht wieder das schönste Mädchen! ProSieben hat nun den Starttermin der neuen Staffel von “Germany’s next Topmodel” enthüllt. Lange müssen die Fans nicht mehr warten: Schon in wenigen Wochen läuft die erste Folge der Erfolgsshow.

Die neue Staffel von GNTM wird ganz anders. Denn aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Folgen in Deutschland produziert – deshalb war Heidi Klum zuletzt auch für die Dreharbeiten der Show in Berlin. Und auch sonst wird einiges anders: “In diesem Jahr habe ich das veraltete Schönheitsideal komplett über den Haufen geworfen und allen Mädchen – ob groß oder klein, jung oder alt – die Chance gegeben, sich bei mir vorzustellen”, verriet Heidi Klum.

Neue Staffel startet am 4. Februar 2021

Am 4. Februar macht sich Weltstar Heidi Klum auf die Suche nach “Germany’s Next Topmodel“ 2021. Wie auch in den vergangenen Jahren sind die neuen Folgen dann immer donnerstags auf ProSieben zu sehen. “Ich suche nach einem Mädchen, das Star-Appeal hat, das sich wie ein Chamäleon verwandeln kann. Aber dabei immer noch authentisch bleibt. Ich möchte die Freude am Job in ihren Augen sehen und selbst dabei verzaubert werden”, sagt Heidi Klum laut ProSieben.

Heidi Klum bekommt Unterstützung

Heidi Klum erkennt Modelpotenzial auf den ersten Blick – trotzdem bekommt sie in jeder Folge professionelle Unterstützung. Natürlich von der Crème de la Crème der Fashion-Welt. Als Gastjuroren unter anderem mit dabei: der französische Modedesigner Manfred Thierry Mugler sowie die beiden Starfotografen Rankin und Ellen von Unwerth. Los geht’s mit einer glamourösen Fashionshow. Zu Gast ist Designer-Legende Manfred Thierry Mugler (Instgram: @ManfredThierryMugler): „Für mich als Künstler und Director ist es das Wichtigste, dass meine Kreationen mit Emotion und Leben gefüllt werden. Da spielen Maße, Hautfarbe oder das Geschlecht keine Rolle.” Heidi Klum: “Es ist eine Ehre so einen tollen Künstler, wie Manfred Thierry Mugler bei der ersten Sendung an meiner Seite zu wissen. Nicht nur, weil er eine Ikone ist, sondern vor allem, weil seine Laufstege immer von Diversity geprägt sind.”

Strenge Hygiene-Maßnahmen am Set

Ein außergewöhnliches Jahr erfordert außergewöhnliche Maßnahmen. Für die Produktion der 16. Staffel “Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum“ gibt es ein sehr engmaschiges und umfangreiches Hygienekonzept. “Sicherheit geht vor. Wir haben für #GNTM ein Hygienekonzept entwickelt, das weit über die gesetzlichen Vorgaben hinausgeht”, sagt ProSieben Pressesprecher Christoph Körfer. “Deswegen produzieren wir auch bis auf Weiteres ohne Zuschauer bei Catwalks und Modenschauen”, so der Sendersprecher weiter.