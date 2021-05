GNTM 2021: Alex ist die Gewinnerin!

Vier Finalistinnen, wie sie unterschiedlicher kaum sein konnten: Alex (23, Köln), Dascha (21, Solingen), Romina (21, Köln) und Soulin (20, Hamburg) waren ihrem großen Traum im GNTM-Finale zum Greifen nah. Doch am Ende konnte nur ein Mädchen gewinnen! Nun ist die Entscheidung gefallen: Das neue Topmodel wurde gekürt.

Während die Modelchefin in den 16 Folgen immer eine Gastjurorin oder einen Gastjuror an ihrer Seite hatte, fällt Heidi Klum im großen Live-Finale ihre Entscheidungen ganz alleine. „Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen und dazu gehört nun mal, dass die Sicherheit der Mädchen und die des Teams an erster Stelle stehen. Aber auch wenn wir das Finale nur im kleinen Kreis feiern werden, bin ich mir sicher, dass es ein unvergesslicher Abend wird. Und die Zuschauer feiern von zu Hause mit uns mit“, so Heidi Klum vor der Show.

Wie schon im letzten Jahr gehört der Laufsteg auch dieses Mal nur den vier Finalistinnen. Unterstützt werden diese von ihren Familien und Freunden, die via Screens ins TV-Studio geschaltet werden. Im Show-Opening tanzten die vier Finalistinnen auf die Bühne, wo sie alle aufeinandertreffen und von Heidi Klum in Empfang genommen werden. Beim ersten Final-Walk verwandelten sich Alex, Dascha, Romina und Soulin dann in echte Superheldinnen.

Alex gewinnt die GNTM-Staffel

Tokio Hotel und VIZE feiern eine besondere Weltpremiere. Auf der #GNTMBühne performen sie nicht nur erstmals ihren brandneuen Song „Behind BlueEyes“, sie drehten zusätzlich dazugehörige Musikvideo mit den Finalistinnen. Doch am Ende konnte nur eine gewinnen: Alex hat sich durchgesetzt und ist die Siegerin der diesjährigen Staffel. Sie ist damit nicht nur auf dem Coverbild der deutschen Harper’s Bazaar zu sehen, sondern gewinnt auch ein stolzes Preisgeld von 100.000 Euro sowie einen Opel Mokka.