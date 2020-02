GNTM 2020: Sorgt sich Lucy wegen Nacktshoot?

Bei „Germany’s next Topmodel“ wird den Mädels alles abverlangt. In der nächsten Folge stehewn die Girls vor einer besonders großen Herausforderung: Splitterfasernackt müssen die Kandidatinnen mit einem Pferd am Strand von Costa Rica shooten.

Die meisten Girls freuen sich auf den Shoot – aber wie sieht es eigentlich bei Lucy aus? Denn schließlich hat das Transgender-Girl noch nicht die geschlechtsangleichende Operation. Hat sie deshalb Bedenken? „Ich mache mir gar keine Sorgen wegen des Nacktshootings. Im Gegenteil, das ist sogar das Shooting, auf das ich mich am meisten freue“, sagt die 21-Jährige gegenüber Promiflash.

Lucy hatte noch nicht die geschlechtsangleichende Operation

Und auch in ihrer Community ist der Nacktshoot ein großes Thema. „Wie machst du das mit dem Nacktshooting?“, will ein User bei Instagram wissen. „Gleiche Regeln für alle. Komplett nackt heißt komplett nackt“, stellt Lucy klar. Die Kandidatin hat also kein Problem, sich nackt zu zeigen und geht es locker an.

Für die GNTM-Girls geht es an den Strand

Für das Fotoshooting geht es für Heidi Klums Models an den Strand. Die große Herausforderung: Sie tragen keine Kleidung und müssen selbstbewusst posen. „Ich habe exakt dieses Fotoshooting schon einmal selbst gemacht“, sagt Heidi Klum. „Ich möchte, dass sich die Mädchen wohlfühlen und das auch ausstrahlen“, so die Jurorin weiter.

Als Shooting-Partner bekommen die Models majestätische Pferde an ihre Seite. Lucy strahlt: „Das Shooting ist mega! Wer bekommt schon die Chance, am Strand von Costa Rica auf einem Pferd zu shooten? Ich bin gerade so geflasht von diesen Erfahrungen.“ Die neue Folge von „Germany’s next Topmodel“ zeigt ProSieben am Donnerstag um 20:15 Uhr. Mehr News zu GNTM gibt es HIER bei KUKKSI.