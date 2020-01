Fans von „Germany’s next Topmodel“ können sich freuen: Die neuen Folgen der beliebten Show startet so früh wie noch nie! ProSieben hat nun erste Details zur diesjährigen Staffel enthüllt.

Heidi Klum und ihre Gastjuroren suchen auch 2020 wieder das schönste Mädchen. Die Dreharbeiten fanden schon vor einigen Monaten statt – unter anderem gab es in Mündchen einen Catwalk, KUKKSI berichtete vor Ort. Die neue Staffel startet eigentlich immer erst im Februar oder März – doch diesmal startet GNTM bereits im Januar.

Neue GNTM-Staffel beginnt am 30. Januar 2020

Die erste Folge läuft am 30. Januar 2020 um 20:15 Uhr, wie ProSieben auf seiner Website bekanntgab. Die Folgen werden wie in den vergangenen Jahren dann immer donnerstags ausgestrahlt. „Auch in dieser 15. Staffel von #GNTM freue ich mich auf Diversity und viele unterschiedliche Persönlichkeiten und Charaktere im Cast“, meint Heidi Klum in einem Interview mit ProSieben. Demnach sind Topmodel Milla Jovovich, die amerikanischen Modedesigner „The Blonds“, Star-Fotograf Rankin, der Modedesigner Julien MacDonald, sowie die beiden international gefragten Topmodels Stella Maxwell und Joan Smalls dabei.

Diese Gast-Juroren sind dabei

Es gibt auch diesmal wieder Gast-Juroren, welche Heidi Klum unterstützen werden. „Meine Gast-Coaches werden mit meinen Kandidatinnen arbeiten und sie bei ihren Walks und Shootings unterstützen und verbessern. Sie alle kennen sich in der Model-Branche bestens aus und können meinen Topmodel-Anwärterinnen wertvolle Ratschläge geben. Ich freue mich sehr über ihren Support“, so die Jury-Chefin.