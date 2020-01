GNTM 2020: Kandidatin Saskia hat sich die Lippen machen lassen!

Nanu, die Beauty kommt uns doch irgendwie bekannt vor?! Saskia hat sich bereits 2017 bei „Germany’s next Topmodel“ beworben und kam dort sogar unter die Top 30. In der neuen Staffel versucht die Studentin erneut ihr Glück.

Bei ProSieben geht am 30. Januar 2020 die neue Staffel von „Germany’s next Topmodel“ an den Start. Saskia gehört zu den Kandidatinnen, ist Studentin und kommt aus Braunschweig. Die Schönheit ist vor allem temperamentvoll und man kann sie für spontane Aktionen begeistern. Bei Werbedrehs und Shootings konnte sie bereits Erfahrungen als Model sammeln. Sie fühlt sich selbstbewusst genug, um bei GNTM erneut durchzustarten. Ihr Freund ist Profibasketballer und unterstützt seine Liebste bei ihrem großen Traum.

Steckbrief

Name: Saskia

Saskia Alter: 22 Jahre

22 Jahre Wohnort: Braunschweig

Braunschweig Beruf: Studentin

Darum macht Saskia wieder bei GNTM mit

Seit ihrer erster GNTM-Teilnahme im Jahr 2017 hat sie sich weiterentwickelt. „Ich glaube, ich bin in den letzten Jahren selbstbewusster und mehr ich selbst geworden“, erzählt die Studentin. „Ich möchte ‚Germany’s next Topmodel‘ 2020 werden, weil ich zeigen möchte, dass man alles schaffen kann, wenn man es wirklich möchte. Ich glaube, ich würde auch für so einige lustige Momente sorgen und jungen Mädels zeigen, dass niemand perfekt ist“, sagt sie in einem Interview mit ProSieben.

Ihre Lippen sind nicht echt

Saskia macht kein Geheimnis daraus, dass ihre Lippen nicht echt sind. „Bei meinen Lippen habe ich vor zirka einem Jahr ein bisschen nachgeholfen. Ich wollte einfach mal ausprobieren, wie es zu meinem Gesicht passt“, sagt die GNTM-Kandidatin über den Beauty-Eingriff im Interview mit ProSieben. Wie Heidi Klum darauf reagieren wird, dass sie erneut bei GNTM mitmacht? Und wird sie es diesmal ins Finale schaffen? Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg, den sie bestreiten muss… ProSieben zeigt „Germany’s next Topmodel“ ab dem 30. Januar 2020 immer donnerstags um 20:15 Uhr. Mehr News zu GNTM gibt es HIER bei KUKKSI.