GNTM 2020: Kandidatin Julia F. spricht über ihre Krankheit!

Bei ProSieben geht GNTM am 30. Januar 2020 in die nächste Runde. Julia F. aus Unterfranken gehört zu den Kandidatinnen und will Deutschlands neues Topmodel werden. Die 20-Jährige hat am ganzen Körper keine Haare – dahinter steckt eine Krankheit.

Julia hat eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau gemacht – diese hat sie für die Teilnahme bei „Germany’s next Topmodel“ auf Eis gelegt. Die Beauty hat eine besondere Leidenschaft: Sie tanzt Hip-Hop! In die Castingshow geht Julia selbstbewusst. „Ich habe gute Chancen, da ich durch meinen Look etwas außergewöhnlicher bin und es mal etwas Neues wäre“, erzählt die Kandidatin in einem Interview mit ProSieben.

Steckbrief

Name: Julia F.

Julia F. Alter: 20

20 Wohnort: Schweinfurt

Schweinfurt Beurf: Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau

Julia F. hat keine Haare

Julia F. hat am ganzen Körper keine Haare. die 20-Jährige leidet an der Autoimmunkrankheit Alopecia (kreisrundem Haarausfall). „Das kann man sich so vorstellen, dass das Immunsystem permanent gegen die Haare ankämpft und deswegen habe ich am ganzen Körper keine Haare“, erzählt die 20-Jährige aus Schweinfurt. Erstmals im Alter von 10 Jahren trat die Krankheit auf: „Wir wussten anfangs nicht, was es ist, was passiert mit mir. Das war schon hart am Anfang für mich.“

Erstmals zeigt sie sich ohne Perücke

Sie hat sieben verschiedene Perücken – sie liebt es, ihre Haarfarbe zu wechseln. Bei „Germany’s next Topmodel“ präsentiert sich das Nachwuchsmodel erstmals ohne Perücke zeigen und zeigt sich mit Glatze. Seit kurzem hat sie einen Freund – nicht mal er hat sie mit Perücke gesehen: „Mein Freund hat mich persönlich noch nie ohne Perücke gesehen.“ Julia F. hat dadurch etwas Besonderes – ob sie in der neuen Staffel punkten kann? ProSieben zeigt „Germany’s next Topmodel“ ab dem 30. Januar 2020 immer donnerstags um 20:15 Uhr. Mehr News zu GNTM gibt es HIER bei KUKKSI.