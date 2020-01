GNTM 2020: Kandidatin Daria stottert seit einem Unfall!

Bei ProSieben geht „Germany’s next Topmodel“ mit Heidi Klum in die nächste Runde. Daria aus Seevetal gehört zu den Kandidatinnen. In einem Interview mit ProSieben spricht das Nachwuchs-Model über ihre tragische Vergangenheit.

Die Familie von Daria kommt ursprünglich aus Kasachstan und ist Pharmazeutisch-technische Assistentin. Schon damals wollte sie Model werden und hat heimlich die Klamotten und die hohen Schuhe von Mama angezogen. Die 22-Jährige beschreibt sich selbst als liebenswert, hilfsbereit und ehrlich.

Steckbrief

Name: Daria

Daria Alter: 22

22 Wohnort: Seevetal

Seevetal Beurf: Pharmazeutisch-technische Assistentin

Darum macht die Beauty bei GNTM mit

Und warum macht sie bei GNTM mit? „Ich will ‚Germany’s next Topmodel‘ werden, weil ich das Modeln liebe, es mir Spaß macht, ich es als Sprungbrett gerne für mich nutzen möchte und weil ich ein Vorbild sein möchte für alle, die sich vielleicht nicht trauen“, erzählt die Schönheit. Vorbilder hat sie keine, wie sie in dem ProSieben-Interview weiter sagt. Sie achtet darauf, immer sie selbst zu sein.

Daria spricht über ihr Stottern

Schon seit Daria ein Kind ist, stottert sie. „Wir hatten eine kleine Wohnung in Kasachstan. Wir haben renoviert und meine Mutter hat Kleister auf die Tapete gestrichen. Das ist dann in eine Steckdose gekommen, welche dann explodiert ist. Keiner hat Schäden davon getragen. Ich war jedoch ein kleines Kind und habe mich sehr erschrocken. Seitdem stottere ich auch“, erzählt Daria.

„Ich habe das oft unter Kontrolle. Wenn ich nervös bin, kommt das aber einfach und fange an mit stottern“, so die 22-Jährige weiter. Daria geht heute damit locker um: „Früher hat mich das schon negativ beeinflusst – vor allem in der Schule. Mittlerweile gehört es aber zu mir und ich bin halt ich. Ich kann dagegen auch nichts machen“, plaudert die Topmodel-Anwärterin aus. ProSieben zeigt „Germany’s next Topmodel“ ab dem 30. Januar 2020 immer donnerstags um 20:15 Uhr. Mehr News zu GNTM gibt es HIER bei KUKKSI.