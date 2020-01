GNTM 2020: Das sind die Kandidatinnen

YEAH! Es geht endlich wieder los: Die neue Staffel von „Germany’s next Topmodel“ steht endlich in den Startlöchern. ProSieben hat nun endlich auch die Kandidatinnen bekanntgegeben, welche um die Model-Krone kämpfen werden.

„Es kann nur eine ‚Germany’s next Topmodel‘ werden“ – so heißt es ab dem 30. Januar 2020 wieder, wenn GNTM in die nächste Runde geht. Am Sendeplatz hat sich wenig geändert: Die neuen Folgen laufen immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben. Heidi Klum setzt auch diesmal wieder auf Gast-Juroren – eine feste Jury wird es also erneut nicht geben.

Das sagt Heidi Klum zur neuen Staffel

Die Kandidatinnen könnten diesmal kaum unterschiedlicher sein – unter ihnen sind unter anderem ein Transgender-Model, ein Tattoo-Fan, eine Tierschutz-Aktivistin und ein Mädchen ohne Haare. „Auch in dieser 15. Staffel von #GNTM freue ich mich auf Diversity und viele unterschiedliche Persönlichkeiten und Charaktere im Cast“, sagt Heidi Klum laut einer Pressemitteilung von ProSieben.

GNTM-Julia spricht über ihre Krankheit

Lucy aus Kassel outete sich mit 18 Jahren als Transgender. „Ich gehe sehr, sehr locker mit diesem Thema um“, erzählt sie in einem Interview mit ProSieben. Julia aus Schweinfurt leidet unter der Krankheit Alopecia, wo die Haare am ganzen Körper ausfallen. „Es war schon hart am Anfang für mich“, erzählt sie. Mittlerweile geht das Nachwuchs-Model mit der Krankheit sehr offen um.

Das sind alle GNTM-Kandidatinnen