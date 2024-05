Gigi Birofio will Sex im Sommer-Dschungelcamp!

Gigi Birofio will es nochmal wissen: Der Reality-Star will das Sommer-Dschungelcamp in Südafrika aufmischen. Und er macht direkt ein sündiges Versprechen: Sex könne er sich in der Show vorstellen.

13 Dschungel-Legenden ziehen erneut in den Busch – jedoch geht es diesmal nicht nach Australien, sondern Südafrika. Aufgrund des Jubiläums vom Dschungelcamp gibt es in diesem Jahr nämlich eine zusätzliche Staffel der Erfolgsshow. In der Allstars-Staffel nehmen Dschungel-Legenden teil – auch Gigi Birofio gehört zum Cast.

Gigi Birofio spricht vom Sex im Sommer-Dschungelcamp

Dass Gigi Birofio nichts anbrennen lässt, hat er bereits in zahlreichen Reality-Shows bewiesen. Im Jahr 2023 belegte er bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ den zweiten Platz und will es nun nochmal wissen. Er hat in der Show ein klares Ziel und spricht sogar von Fortpflanzung. „Wir sind ja Menschen, wir müssen uns fortpflanzen und deshalb werde ich mich dort fortpflanzen!“, sagt der Dschungel-Star im Interview mit RTL. Er könnte sich also durchaus Sex im Sommer-Dschungelcamp vorstellen – ob es wirklich dazu kommt, wird sich zeigen und werden die Zuschauer erst in der Show sehen.

Sarah Knappik ist ruhiger geworden

Einer der legendärsten Dschungel-Staffeln war die mit Sarah Knappik. Nach ständigen Eskapaden brachte sie die komplette Truppe gegen sich auf – ihre Mitcamper forderten sogar den Auszug von Sarah Knappik. Und so kam es dann auch und hat das Dschungelcamp freiwillig verlassen. Das ist 13 Jahre her – mittlerweile ist sie ruhiger, erwachsener und vor allem gelassener geworden. Die Blondine will es im Sommer-Camp nochmal versuchen und sich von einer anderen Seite zeigen. „Das, was damals war, das war nicht cool und ich möchte meine Seele wieder abholen!“, so Sarah Knappik.

Georgina Fleur halt damals als Dschungel-Zicke

Auch Georgina Fleur galt im Jahr 2013 als Dschungel-Zicke und machte sich damit nicht nur Freunde. Mittlerweile hat sie Nachwuchs auf die Welt gebracht und ihr Leben hat sich seitdem komplett verändert. „Ich fahre nicht mehr mit 180 gegen die Wand, wenn mich etwas aufregt. Ich werde auf jeden Fall versuchen, ruhig zu bleiben“, erklärt das Reality-Sternchen bei RTL. Einen genauen Sendetermin für die Sommer-Version von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es noch nicht – die Show wird RTL im Laufe des Sommers ausstrahlen.