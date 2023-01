Dschungelcamp-Einzug unklar: Gigi Birofio hat Corona!

In wenigen Tagen geht es los: Bei RTL startet die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Alle Stars sind mittlerweile in Australien angekommen. Doch nun gibt es schlechte Nachrichten: Der Einzug von Gigi Birofio ist derzeit unklar.

Alle Kandidat:innen befinden sich vor dem Einzug ins Dschungelcamp in Quarantäne. Doch ein Star muss eine Hiobsbotschaft hinnehmen: Gigi Birofio wurde positiv auf das Coronavirus getestet! Das hat die Produktion jetzt auf dem offiziellen Instagram-Account von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bekanntgegeben.

„Kann Gigi Birofio ins Dschungelcamp einziehen? Das ist momentan leider noch unklar. Bei ihm wurde bei seinem ersten PCR-Test in Australien das Coronavirus nachgewiesen. Zur Einreise war für die Produktion ein negativer PCR-Test Voraussetzung, der nicht älter als 48 Stunden sein durfte“, heißt es in einem Post der Produktion. Und weiter: „Gigi geht es gut, er ist in Selbstisolation und wird medizinisch betreut. Wir drücken die Daumen und hoffen auf eine schnelle Genesung!

Alle anderen Stars in Australien sowie seine Begleitperson Mike Heiter sind negativ getestet.“

RTL gibt in dem Statement bekannt, dass seine Begleitperson Mike Heiter sowie die anderen Kandidat:innen negativ sind. Ob Gigi Birofio also ins Dschungelcamp einziehen kann, ist derzeit absolut ungewiss. Bis die neue Staffel beginnt, dauert es immerhin noch einige Tage – vielleicht ist er bis zum Showstart wieder negativ und kann noch an der diesjährigen Staffel teilnehmen. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" zeigt RTL ab dem 13. Januar 2023. Die Folgen sind im Anschluss bei RTL+ verfügbar.