Gigi Birofio bleibt dabei: Im Sommerhaus wurde niemand geschlagen!

Im „Sommerhaus der Stars“ soll es zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. Die entsprechende Szene ist bereits bei RTL+ zu sehen. Gigi Birofio meldet sich zu Wort und stellt klar: In der Show wurde niemand geschlagen.

Die Promis sind im „Sommerhaus der Stars“ in dieser Staffel auf Krawall gebürstet. Selten sorgte eine Staffel der beliebten Realityshow für einen solchen Eklat. In der sechsten Folge kommt es zum Skandal: Walentina Doronina und ihr Verlobter Can Kaplan behaupten, dass sie von Gigi Birofio geschlagen wurden. Der Ex-Dschungelcamper meint jedoch: Im „Sommerhaus“ wurde niemand verprügelt.

Gigi Birofio meldet sich nach Prügel-Szenen zu Wort

In einem Statement bei Instagram hat sich Gigi Birofio jetzt zu Wort gemeldet. „Es war nicht leicht, die Wochen und Tage. Stellt euch vor, es gibt einen Artikel, in dem ihr Frauenschläger genannt werdet“, so der Reality-Star. Und weiter: „Kurz und knapp: Niemand wurde geschlagen. Dieses ganze Anzeige hier, blaues Auge… nur Bullshit, alles Bullshit.“ Er ergänzt noch: „Was ich gemacht habe, geht nicht. Egal, wie viel er mich provoziert.“

Die Staatsanwaltschaft ermittelt

Walentina und Can Kaplan sehen das jedoch anders und haben eine Anzeige erstattet. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen. „Die Staatsanwaltschaft Münster führt aktuell aufgrund einer Strafanzeige eines Teilnehmers einer aktuell im deutschen Fernsehen ausgestrahlten Reality-Show ein Ermittlungsverfahren wegen des Vorwurfs der Körperverletzung. In der Strafanzeige wird der Vorwurf erhoben, dass der Beschuldigte dem Anzeigeerstatter während der Dreharbeiten zu der Fernsehsendung einmal mit der Hand in das Gesicht geschlagen habe“, bestätigte ein Sprecher in der Bild.

RTL hat nach dem Prügel-Drama durchgegriffen: Nicht nur Produktionsmitarbeiter mussten während der Dreharbeiten die beteiligten Kandidaten auseinanderbringen, sondern hat diese auch aus dem „Sommerhaus" geschmissen. Neben Gigi und seiner Freundin mussten nämlich auch Walentina und Can die Realityshow verlassen. In der Promi-WG in Bocholt dürfte es also nun deutlich entspannter werden…