Gianni und Harry Laffontien: DSDS-Brüder sehen sich nicht als Konkurrenten!

Das gab es bei DSDS bisher noch nie: Erstmals treten zwei Brüder im Finale gegeneinander an! Gianni und Harry Laffontien singen um den Titel „Superstar 2022“. Die Geschwister sehen sich jedoch nicht als Konkurrenten, wie die beiden Jungs jetzt bei KUKKSI verraten haben.

Erstmals haben es zwei Brüder ins Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ geschafft. Das ist eine absolute Premiere in der Geschichte der Castingshow. Neben Gianni und Harry Laffontien kämpfen auch Amber van den Elzen sowie Melissa Mantzoukis um den Sieg. Die zwei Brüder sehen sich nicht als Konkurrenten, denn die Bruderliebe sei deutlich wichtiger.

Bei Gianni und Harry Laffontien zählt die brüderliche Liebe

„Wir sind keine Konkurrenten. Bei uns zählt ganz klar die brüderliche Liebe“, sagt Harry Laffontien im exklusiven Interview mit KUKKSI. „Wir sind mit diesem Spirit zu DSDS gegangen und so werden wir uns auch von der Show verabschieden – egal, wer von uns beiden gewinnen würde. Wir gönnen es dem anderen noch mehr. Wir sind stolz und dankbar darauf, dass wir es ins Finale geschafft haben und für Konkurrenz ist bei uns gar kein Platz“, so der Kandidat weiter.

Das sagen Amber van den Elzen und Melissa Mantzoukis

Und auch die zwei Finalistinnen finden es Besonders, dass Gianni und Harry Laffontien zusammen das DSDS-Finale erreicht haben. „Ich finde es sehr schön, dass Gianni und Harry Laffontien im Finale stehen. Ich verstehe mich mit dem beiden besonders seit dem Recall sehr gut, da wir in einer Gruppe waren. Dass es die beiden bis ins Finale geschafft haben, ist der Hammer und was Neues. Wenn man als Geschwister im Finale stehen darf, ist etwas ganz Besonderes“, meint Melissa Mantzoukis zu KUKKSI. „Ich finde es sehr besonders, dass zwei Brüder im Finale stehen. Ich freue mich für die beiden“, so auch Amber van den Elzen. Das Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ zeigen RTL und RTL+ am Samstag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? DSDS: Das passiert hinter den Kulissen der Show!