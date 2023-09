Es klingt ziemlich komisch: Warum sollte man in der Nacht eine Zitrone auf dem Nachttisch liegen haben? Dafür gibt es drei gute Gründe. KUKKSI verrät, was es damit auf sich hat.

Eine Zitrone ist eine sehr gesunde Frucht. Sie gehört nicht nur in Dressing oder ins Wasser, sondern auch auf den Nachttisch. Das ist nämlich super praktisch und zudem auch noch echt gesund. Am besten schneidest du sie mittig auf und bestreust sie noch mit Salz. Eine Studie auf Researchgate bestätigt übrigens diese positiven Wirkungen.

Darum solltest du neben einer Zitrone schlafen

Probleme beim Einschlafen? Jetzt nicht mehr

Du hast immer wieder Probleme, nicht wirklich einschlafen zu können? Wenn du die Zitrusfrucht neben dein Bett legst, wirst du gleich viel besser einschlafen können. Zudem schläfst du mit einem erfrischenden Geruch ein. Noch besser ist es, wenn du dein Fenster gekippt hast. So hast du unverbrauchte und frische Luft zum Einschlafen. Verbunden mit dem Duft der Frucht ist es gleich viel einfacher, die Augen schließen zu können.

Freie Atemwege und viel Erholung in der Nacht

Der zweite Vorteil einer halben und gesalzenen Zitrone an deinem Bett ist die Luftqualität. Falls du unter Asthma oder einer Erkältung leidest, kann eine Zitrone wahre Wunder bewirken. Die Luft riecht nämlich jetzt viel angenehmer. Zudem macht es die Atemwege frei. Auf Tabletten oder andere Medikamente kannst du jetzt also in der Nacht verzichten – außer, du hast diese von einem Arzt verschrieben bekommen.

Glücksgefühle am Morgen viel höher

Das Hormon Serotonin ist für unser Wohlbefinden zuständig. Es lässt uns viel glücklicher fühlen. Und genau das regt den Duft der Zitrone in unserem Körper an. Das bedeutet, dass du morgens richtig fit und einem Gefühl voller Glückshormone aufwachst. Und dazu duftet dein Zimmer auch noch wunderschön nach frischer Zitrone.