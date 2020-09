Gewusst? Love Island-Geraldine spielte bei Köln 50667 mit!

Bei „Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe“ sucht Geraldine derzeit die große Liebe und hofft, dass sie in der Kuppelshow ihren Traummann finden wird. Doch es ist nicht das erste Format, für welches die Beauty vor der Kamera steht: Sie spielte nämlich in einer bekannten deutschen Serie mit!

Die Suche nach Mr. Right wäre bei „Love Island“ am vergangenen Freitag fast schief gegangen, denn beinahe musste Geraldine die Kuppelshow verlassen. Islander Luca Wetzel rettete die Brünette vor dem Rauswurf – stattdessen musste Pia Jung ihre Koffer packen und die Show verlassen.

Geraldine war bei Köln 50667 zu sehen

Geraldine ist nicht zum ersten Mal im Fernsehen zu sehen. Denn laut Promiflash spielte die Schönheit im Jahr 2018 bei „Köln 50667“ mit. In der Daily war sie als Rebecca „Becci“ Möller zu sehen, welche durch eine Vergewaltigung von Jerome Hellweg (Tom Grube) ein Kind zur Welt gebracht hat. Ganze 13 Folgen war die „Love Island“-Kandidatin in der Serie zu sehen.

Die Brünette sucht ihren Traummann

Bei „Love Island“ hoffe Geraldine nun auf ihren Traummann. „Ich bin ein Gefühlsmensch und brauche Romantik in einer Beziehung. Ich liebe es, wenn man zum Beispiel gemeinsam im Urlaub ist, am Strand spazieren geht und auf einer Decke den Abend genießt“, erzählt die Brünette in einem Interview mit RTLZWEI. In einer Beziehung sind ihr einige Dinge besonders wichtig: „Ehrlichkeit und Loyalität sind mir wichtig. Ich möchte die beste Freundin für meinen Partner sein und alles über ihn wissen.“ Ob Geraldine bald ihr Liebes-Glück finden wird? RTLZWEI zeigt „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar. Mehr News zu „Love Island“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.