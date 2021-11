Gewusst? In diesen Ländern ist Weihnachten verboten

Bald ist es wieder so weit und wir feiern gemeinsam mit unserer Familie das Weihnachtsfest. In Deutschland ist es schließlich völlig normal, dass man Ende Dezember Weihnachten feiert. Doch natürlich ist das nicht überall so. Es gibt so einige Länder, wo Weihnachten nicht gefeiert wird – einfach, weil sie nicht christlich geprägt sind. Es gibt aber sogar Staaten, in denen das Fest der Liebe komplett verboten ist.

Europa ist bekanntermaßen christlich geprägt. Deshalb wird auch in vielen Ländern des Kontinents Weihnachten gefeiert. Dass es auch Staaten gibt, wo man Weihnachten nicht feiert, ist natürlich absolut logisch, denn schließlich ist das Christentum in vielen Kontinenten gar nicht so stark ausgeprägt wie bei uns. Doch so manche Länder haben das Fest sogar verboten.

In diesen Ländern ist Weihnachten verboten

Brunei

Das Land Brunei in Südostasien ist nicht nur sehr reich, denn im Erdreich gibt es sehr viel Öl und Gas. Es gibt Bildung und ein sehr gutes Gesundheitswesen. Allerdings ist Brunei in mancher Hinsicht sehr streng. Seit mehr als 40 Jahren gibt es ein sehr strenges Alkoholverbot und zudem orientiert man sich religiös an der Scharia. Andere Religionen wie das Christentum ist dort überhaupt nicht gern gesehen. So sind christliche Bräuche wie das Weihnachtsfest komplett untersagt und verboten.

Somalia

Auch hier gibt es ein strenges Weihnachtsverbot aus ähnlichen Motiven. Man habe Angst davor, dass es den muslimischen Glauben gefährden könne. Deshalb habe man in dem afrikanischen Küstenstaat komplett verboten. „Dass Muslime Weihnachten feiern, ist einfach nicht richtig, so etwas käme einer Abkehr von der Religion gleich“, so ein Sprecher des Justiz- und Religionsministeriums.

Tadschikistan

Brunei ist nicht das einzige asiatische Land, wo Weihnachten verboten ist, denn in Tadschikistan herrscht auch ein Weihnachtsverbot. Doch nicht nur das. Seit 2013 wurde sogar die russische Version – also Väterchen Frost – im ganzen Land verboten. Vor vier Jahren verschärfte sich sogar die Sachen. Weihnachtliches Essen, Bescherungen, Feuerwerk und Spendensammlungen wurden unter Strafe gestellt.