Gewusst? ER steckt hinter der Stimme von Let’s Dance!

„Let’s Dance“ gehört zu den erfolgreichsten Formaten im Fernsehen. Doch hast du dich schon immer gefragt, wer hinter der sexy Stimme in der Tanzshow steckt? KUKKSI hat das mal gecheckt und zeigt sein Gesicht.

Seit mittlerweile 2006 läuft „Let’s Dance“ bei RTL. Für die Promis ist die Show eine krasse Herausforderung, denn mit ihrer Performance müssen sie nicht nur die Juroren, sondern vor allem auch die Zuschauer überzeugen. Doch am Ende kann nur einer Staffel die gewinnen.

Patrick Linke ist die „Let’s Dance“-Stimme

In der Show sagt eine Stimme die Tanzpaare an und verkündet die Punktevergabe der Jury – aber wer steckt eigentlich dahinter? Es handelt sich dabei um Patrick Linke, welcher der heimliche Star der Show ist. Denn mit seinen lockeren Sprüchen kann er bei den Zuschauern auf ganzer Linie punkten und ist bei „Let’s Dance“ einfach nicht mehr wegzudenken.

Er hat auch „Mein RTL“ eingesprochen

Der 49-Jährige ist Synchronsprecher, Voice-Over und Off-Sprecher wie bei „Let’s Dance“. Neben der Tanzshow hat er viele andere Sachen eingesprochen – dazu zählt auch der Slogan „Mein RTL“. Und auch in der ein oder anderen Werbung hat man ihn schon öfter geholt und ist die Stimme zahlreicher Radiosender in Deutschland.

Diesen Moment wird er nie vergessen

Bei „Let’s Dance“ gibt es einen Moment, welchen er nie vergessen wird. „Während einer Probe in der zweiten Staffel hat Udo Jürgens – er lebte damals noch – den Hit ‚Ich war noch niemals in New York‘ gesungen. Das war ein absoluter Gänsehaut-Moment“, erzählt Patrick Linke in einem Interview mit RTL.

Eigentlich kann ihn nichts aus der Fassung bringen – doch einmal hat sogar er einen Lachflash bekommen, wo er sich nicht mehr zurückhalten konnte. „Als Beatrice Richter sich 2015 einen Schlagabtausch mit Joachim Llambi geliefert hat, da konnte ich mich vor Lachen nicht halten. Normalerweise kann ich mich mit einer Taste wegdrücken, dann hört man mich on air nicht mehr, aber da ging es nicht mehr“, so der 49-Jährige. Und klar: In der kommenden Staffel ist Patrick Linke natürlich auch wieder am Start. Die neuen Folgen von „Let’s Dance“ zeigen RTL und TVNOW ab dem 21. Februar 2020 immer freitags um 20:15 Uhr.