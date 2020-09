Gewusst? ER steckt hinter der Love Island-Stimme!

Die Off-Stimme von “Love Island” ist mittlerweile Kult und ist vor allem mit seinen ironisch-bissigen Kommentaren bekannt. Doch wer steckt eigentlich hinter der Stimme auf der Liebesinsel? KUKKSI stellt euch den heimlichen Star von der Liebesinsel vor!

“Love Island” läuft diesmal ganze vier Wochen auf RTLZWEI. Noch bis zum 28. September 2020 wird geflirtet, was das Zeug hält. Immer wieder fragen sich aber auch die Fans: Wer steckt eigentlich hinter der Off-Stimme? Es handelt sich dabei um Simon Beeck, welcher auch immer wieder bissige Kommentare auf Lager hat.

Simon Beeck ist die Off-Stimme von Love Island

“Love Island ist ja auf eine bizarre Weise ein Teil meines Lebens geworden. Vom Zuschauer-Fan zum Kommentator. Letztes Jahr habe ich kurz vor dem Love Island-Start hier auf Mallorca geheiratet und wir haben unsere Quasi-Flitterwochen auf der Insel verbracht. Neu ist in diesem Jahr: Genau ein Jahr nach der Hochzeit sind meine Frau und ich zu dritt auf die Insel zurück gekehrt. Man kann also sagen, wir haben das Love in Love Island letztes Jahr sehr wörtlich genommen. Hoffentlich schaut der Kleine sich nichts von Henriks Wortschaft und Verhalten ab”, sagt Simon Beeck in einem Interview mit RTLZWEI.

Und hat er auch manchmal Mitleid mit den Islandern? “Auf jeden Fall. Als Aurelias Herz gebrochen ist, ist meins mitgebrochen. Ohne Mist! So etwas möchte man nicht erleben. Ich wäre am liebsten rein in die Villa und hätte sie fest in den Arm genommen. Egal wie blauäugig sie da in Henrik hineingelaufen ist. So etwas macht Mann mit einer Frau einfach nicht. Und eine Frau auch nicht mit einem Mann. Wenigstens hatte er ein schlechtes Gewissen”, verriet er.

Es gibt auch Momente, wo ihn mal kein lockerer Spruch einfällt. “Manche Situationen lassen einen natürlich sprachlos zurück. Die letzte Paarungszeremonie zum Beispiel, bei der Henrik plötzlich mit Neugranate Sandra in die Villa marschiert ist und sein Couple Aurelia knallhart vor versammelter Mannschaft abserviert hat. Aber zum Glück fällt Andreas Hutzler, dem großartigen Sprüchemastermind von Love Island, wirklich immer etwas ein!”, so Simon Beeck. RTLZWEI zeigt “Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe” immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar. Mehr News zu “Love Island” und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.