Gewusst? Dieser Mann ist reicher als Bill Gates!

Es sind Summen, von denen die meisten von uns nur träumen können: Zehn bis Dreizehnstellige Beträge auf dem Bankkonto! Da kann einem schon mal anders werden. Vor allem, wenn man binnen kürzester Zeit das Vermögen des Erfinder von Microsoft überholt hat.

Mit knapp 118,5 Milliarden US-Dollar ist der zweitreichste Mann der Welt. Bill Gates hat 1975 Microsoft gegründet – seither läuft es mehr als gut für den heute 65-Jährigen. Zwar möchten ihm einige Verschwörungstheorien unterstellen er will die Menschheit durch den Corona-Impfstoff Nano-Chips implantieren, um so Daten zu sammeln – fernab davon hat er aber bereits einen Großteil für die Gesundheit der Weltbevölkerung eingesetzt.

Elon Musk erlebt Hoch durch Tesla

Der PayPal-Gründer und Tesla-Chef hat in den vergangen Tagen ordentlich plus gemacht. Aktuell erlebt die Tesla-Aktie nämlich einen extrem krassen Aufschwung! Eigentlich klingen 6,5 Prozent Kursanstieg gar nicht mal so viel, wenn man das aber auf Elon’s Vermögen hochrechnet, sind das schlappe 7,2 Milliarden Dollar mehr auf seinem Bankkonto.

Zweitreichster Mensch der Welt

Dadurch hat der 49-Jährige nun ein geschätztes Vermögen 127,9 Milliarden US-Dollar! Umgerechnet sind das knapp 108 Milliarden Euro. Nur Amazon-Chef Jeff Bezos ist noch reicher als der Tesla-CEO: Sein Vermögen wird auf knapp 182 Milliarden US-Dollar geschätzt und ist damit die Nummer eins der reichsten Menschen der Welt.