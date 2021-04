Gewusst? DIESER K-Pop-Star wurde in Mainz geboren!

Es gibt keine Musikszene, die zurzeit einen größeren Hype erfährt als K-Pop. Schon längst ist dieses Genre auch bei uns angekommen und so läuft es täglich im Radio. Natürlich bestehen die meistens Bands nur aus Südkoreanern. Immerhin ist Seoul der Entstehungsort dieser Musik. Doch es gibt auch Ausnahmen. So gibt es auch Talente, die aus anderen Ländern kommen. Einer davon ist Alexander aus Mainz.

Normalerweise bestehen K-Pop-Bands nur aus Südkoreanern. Das liegt aber vor allem daran, dass es dieses Genre noch gar nicht so lange gibt und erst seit wenigen Jahren auch wirklich gehyped ist. Vorher war die Musik eher nur im asiatischen Raum verbreitet. Doch nun ist die ganze Szene international geworden. So gibt es auch immer wieder Bandmitglieder aus anderen Ländern. Die Band ,,Drippin” ist dafür ein sehr gutes Beispiel.

K-Pop-Band ,,Drippin” ist teils deutsch

Jede Band hat besondere Merkmal und ist einzigartig. Doch die Band ,,Drippin” ist wirklich besonders. Sie hat nämlich ein deutsches Bandmitglied. Alexander Vincent Schmidt wurde in Mainz geboren. Seine Mutter ist Koreanerin, der Vater Deutscher. Alex kann nicht nur singen, sondern ist auch ein richtiges Sprachtalent. Er kann nämlich flüssig Deutsch, Englisch, Französisch und Koreanisch sprechen. Wahnsinn, oder? Laut verschiedenen Berichten soll er 2004 in Mainz geboren sein. Mit vier Jahren ging es dann nach Südkorea. Schon als Kind war er in TV-Shows aufgetreten und war sogar ein Model.

Paar Fakten zu ,,Drippin”

Die Band wurden erst im Oktober letzten Jahres von ,,Woollim Enterntainment" gegründet. Alex ist dabei eines der sieben Bandmitglieder. Doch schon jetzt haben sie ihren ersten großen Hit auf der Streamingplattform Spotify gelandet. So hat der Song ,,Nostalgia" schon jetzt die Eine Million-Marke geknackt. Die anderen Bandmitglieder heißen Hwang Yun-seong, Lee Hyeop, Joo Chang-uk, Kim Dong-yun, Kim Min-seo und Cha Jun-ho.