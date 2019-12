Gewusst? Diese Rolle spielte Donald Trump in Kevin – Allein in New York!

Macaulay Culkin verkörperte in „Kevin – Allein zu Haus“ den kleinen Jungen, welcher zu Hause vergessen wurde. Zwei Jahre später wurde dann „Kevin – Allein in New York“ gedreht. In dem Streifen gab es eine Szene, welche den meisten Fans bis heute nicht aufgefallen ist: Dort hatte nämlich US-Präsident Donald Trump eine Gastrolle.

„Kevin – Allein zu Haus“ und „Kevin – Allein in New York“ gehören zu den Weihnachtsklassikern einfach dazu. In der Rolle als „Kevin McCallister“ bringt Macaulay Culkin bis heute die Zuschauer zum lachen, wo er sich gegen die zwei Gauner Marv und Harry wehren muss. In dem zweiten Teil trifft er die „feuchten Banditen“ wieder, nachdem diese aus dem Knast ausgebrochen sind. Diese wollen dort ein Spielwarengeschäft ausrauben – doch das weiß Kevin zu verhindern.

Donald Trump spielte einen Hotelgast

In „Kevin – Allein in New York“ checkt er im Plaza Hotel ein.Doch zuvor irrt er in dem Hotel rum – dann kommt ein Mann mit einem schwarzen Anzug auf ihn zu – dabei handelt es sich um Donald Trump. „Entschuldigung, wo ist der Empfang“, fragt Kevin den Mann. „Den Gang ganz runter und dann links“, antwortet darauf Donald Trump. Es handelt sich dabei um eine kurze Szene – wahrscheinlich ist deshalb vielen Fans bis heute nicht aufgefallen, dass es sich bei den Mann um den US-Präsidenten der Vereinigten Staaten handelt.

Plaza Hotel gehörte dem US-Präsidenten

Was viele Zuschauer nämlich nicht wissen: Von 1988 bis 1995 war Donald Trump der Besitzer des Plaza Hotels, bis er es weiter verkaufte. Der US-Präsident war damals übrigens nicht nur in „Kevin – Allein in New York“ zu sehen, sondern auch in weiteren Produktionen – unter anderem spielte er in“Die Nanny“, „Der Prinz von Bel-Air“ oder „Sex and the City“ mit. Die Fernseh-Bühne scheint ihm damals gefallen zu haben. Die beiden Filme „Kevin – Allein zu Haus“ und „Kevin – Allein in New York“ laufen zur Weihnachtszeit immer wieder im Fernsehen. Schon gelesen? Kevin – Allein in New York: HIER liegen die Drehorte!