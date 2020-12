Gewusst? Darum stinken Füße nach Käse!

Nach einem langen und anstrengenden Tag ziehen wir unsere Sneaker aus – dann kommt uns meist eine oftmals unangenehme Duftwolke entgegen. Doch warum stinken Füße eigentlich nach Käse? KUKKSI erklärt den Grund und verrät, was wirklich dahinter steckt!

Es ist ein Thema, über was viele nicht gerne sprechen. Doch jeder von uns kennt das Problem, denn keiner bleibt davon verschont: Die Füße können schon mal ziemlich müffeln! Einige neigen eher zu Schweißfüßen, andere weniger – doch nach einem Tag lang in Sneakern stinkt wohl jeder Fuß. Der Geruch kann man in etwa mit Käse vergleichen – aber warum ist das eigentlich so?

Das ist der Grund für den Fuß-Mief

Schweiß ist (eigentlich) geruchslos. Dennoch können die Füße irgendwann ziemlich miefen. Das hängt laut “American Chemical Society” damit zusammen, wenn tote Hautzellen und Bakterien aufeinander treffen – das passiert aber nicht sofort, sondern erst nach einer gewissen Zeit. Unter anderem wird dann das Gas Methantiol freigesetzt und es entsteht Propionsäure. Die dadurch entstandene Isovaleriansäure sorgt schließlich für den Geruch, welcher wie Käse riecht.

Bakterien fühlen sich vor allem dort wohl, wo es warm und feucht ist – das trifft auf Füße in Sneakern zu. Und da wären wir beim Thema Käse: Denn dieser wird in Lagerräumen aufbewahrt, wo bei der Produktion auch Bakterien für die Säuerung des Milchprodukts eingesetzt werden. Das sorgt nicht nur für einen guten Geschmack, sondern auch für den Gestank – diesen kann man mit unseren Füßen vergleichen. Das trifft aber übrigens nicht auf alle Käsesorten zu, aber besonders bei Camembert oder auch Harzer Käse.

Das kannst du gegen Käsefüße tun

Gegen den Fuß-Mief gibt es aber durchaus einige Dinge, welche du tun kannst. Klar: Deine Füße solltest du natürlich regelmäßig waschen. Es gibt aber auch Fußdeo, welches du verwenden kannst und wichtig ist auch das Schuhwerk. Denn dieses sollte gut atmungsaktiv sein. Deine Sneaker solltest du übrigens nach dem Tragen auch gut lüften, damit sich der Mief dort nicht festsetzt. Schon gelesen? Käsefüße? Diese 5 Mittel helfen sofort!