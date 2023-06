Gewitter, Tornados und Starkregen: Wann und wo kommen die Unwetter?

In Deutschland droht an diesem Donnerstag die bisher schwerste Unwetterfront des Jahres! Neben Gewitter und Starkregen, Sturmböen und Hagel sind laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) sogar Tornados möglich. KUKKSI verrät, wo es am Donnerstag gefährlich wird.

Es wird der bisher heißeste Tag des Jahres – die Temperaturen erreichen in einigen Regionen bis zu 35 Grad. Die Luft ist extrem schwül – das wird sich dann später in heftigen Unwettern entladen. Und diese haben es in sich! Denn Meteorologen sprechen von einer sehr gefährlichen Wetterlage. Es sind Signale vorhanden für sogenannte Superzellen. Superzellen sind gewaltige Gewitterzellen, die sich durch rotierende Aufwärtsbewegungen auszeichnen.

„Die Wetterlage birgt ein hohes Risiko für Gefahren, sei es durch überflutete Straßen, überschwemmte Keller, unterbrochene Bahnverbindungen oder umgestürzte Bäume. Selbst die Bildung von Tornados ist nicht ausgeschlossen. Es wird nicht jeden treffen, aber dort wo eine Superzelle wütet, kann es zu großen Schäden kommen. Man muss morgen besonders wachsam sein und die aktuellen Gewitter- und Unwetterwarnungen verfolgen. Denn erst, wenn die ersten Gewitterzellen entstanden sind, kann man genau abschätzen, wie sich diese entwickeln werden und wohin sie ziehen, dann können die Wetter- und Unwetterwarnungen sehr konkretisiert werden“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst „Q.met“ gegenüber „wetter.net“. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat entsprechende Vorwarnungen herausgegeben.

Wann und wo kommt die Unwetterfront?

Ab dem Vormittag verbreiten sich die Unwetter vor allem im Westen der Republik aus. Vor allem Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Saarland sind betroffen. Ab den Mittags-, Nachmittags- und Abendstunden erreichen die schweren Unwetter dann auch Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Ab dem Nachmittag und Abend erreichen die blitzintensiven Gewitter mit Starkregen auch die Mitte und den Osten, welche sich intensivieren. Es können sich Superzellen bilden und auch Tornados sind in den mittleren und östlichen Bundesländern möglich. Hagel in Golf- oder Tennisballgröße ist ebenfalls nicht ausgeschlossen.