Gewitter-Mythen: Auf Duschen besser verzichten?

Im Sommer drohen nach einer Hitzewelle immer wieder schwere Gewitter. Im Netz kursieren zahlreiche Mythen – so wird behauptet, dass man bei Blitz und Donner lieber nicht duschen sollte. Aber stimmt das eigentlich wirklich?

Es gibt unzählige Ratschläge, wie man sich bei Gewitter verhalten sollte. Dass man sich nicht unter Bäume stellen sollte, ist wohl jedem bekannt. Und auch, dass man im Freien nicht ins Wasser gehen sollte, wird wohl jeder wissen. Es gibt viele weitere Gewitter-Mythen im Netz – so heißt es immer wieder, dass man während Blitz und Donner nicht unter die Dusche springen sollte. Ist das aber tatsächlich gefährlich?

Duschen lieber erst nach dem Gewitter

Dass man bei Gewitter nicht duschen sollte, stimmt teilweise. Das kommt nämlich auf das jeweilige Haus darauf an. In Altbauten sollte man während einem Gewitter lieber nicht duschen. Wenn die Wasserleitungen noch aus Metall und ungeerdet sind sowie ältere Häuser keinen Blitzschutz haben, kann das unabhängig von der Wassertemperatur tatsächlich eine sehr heiße Angelegenheit werden. Denn ein Blitz, welcher in der Nähe einschlägt, kann sich über das Wasserleitungsnetz weiter ausbreiten.

Gleiches gilt auch bei allen anderen Aktivitäten im Haus, welche mit Wasser zu tun haben – also auch dann, wenn man das Geschirr mit der Hand abspült. Auf alle Tätigkeiten, bei welchem Leistungswasser im Spiel ist, sollte man während dem Gewitter in Altbauten lieber verzichten. In den meisten Haushalten ist die Gefahr jedoch sehr gering, aber eben auch nicht ganz ausgeschlossen.

Etwas anders sieht das bei Neubauten aus. Denn in modernen Gebäuden ist Duschen während eines Gewitters ungefährlich. „In einem modernen Gebäude sind im Bereich der Bäder alle metallenen Einrichtungen miteinander elektrisch verbunden und an den Haupt-Erdanschluss, den sogenannten Hauptpotentialausgleich, angeschlossen. Wenn diese Verbindungen vollständig und dauerhaft haltbar ausgeführt wurden, ist die Benutzung von Dusche oder Badewanne während eines Gewitters ungefährlich“, schreibt der Verband der Elektrotechnik (VDE) auf seinen Websiten.

Darf man bei einem Gewitter telefonieren?

Und wie sieht es mit telefonieren aus? Von einem Smartphone geht eher keine Gefahr aus. Etwas anders ist das bei schnurgebundenen Telefonen im Haushalt. Denn bei einem Blitzeinschlag kann sich die Spannung schnell auf eine in der Nähe verlaufende Strom- oder auch Telefonleitung überspringen, wie t-online berichtet. Gefährlich kann es dann werden, wenn kein Blitzschutz im Haus installiert ist.