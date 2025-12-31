„Gewitter im Kopf“-Star Tim Lehmann spricht über den Tod von Jan Zimmermann (†27)

Der plötzliche Tod von YouTuber Jan Zimmermann liegt rund einen Monat zurück. Zum Ende des Jahres hat sich „Gewitter im Kopf“-Kollege Tim Lehmann mit einem emotionalen Statement zu Wort gemeldet.

Es war ein riesiger Schock: Im November ist YouTuber Jan Zimmermann im Alter von nur 27 Jahren an den Folgen eines epileptischen Anfalls verstorben. Die tragischen Ereignisse lässt Kumpel und „Gewitter im Kopf“-Partner Tim Lehmann Revue passieren.

„Zum Ende dieses wirklichen Scheißjahres hin wollte ich mich noch mal persönlich bei euch zu Wort melden und einfach ein bisschen reden“, sagt Tim Lehmann in einem Instagram-Video. Gemeinsam gestalteten sie nicht nur den erfolgreichen YouTube-Kanal „Gewitter im Kopf“, sondern waren auch sehr gut befreundet.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Tim Lehmann (@timl1302)

„Ich fühle mich die ganze Zeit einfach nur merkwürdig“

„Dieser Tod von Jan, der uns im letzten Monat getroffen hat, ist, glaube ich, so ziemlich der größte Schock, der einen hätte treffen können“, so der 26-Jährige. Dann gibt er einen Einblick in seine Gefühlslage: „Ich fühle mich die ganze Zeit einfach nur merkwürdig. Es ist seitdem alles merkwürdig und es fühlt sich merkwürdig an, darüber zu reden.“ Und weiter: „Es ist einfach alles unrealistisch und es fällt uns allen sehr, sehr schwer, damit umzugehen.“

Nach dem schweren Verlust fällt es ihm schwer, in den Alltag zurückzufinden. „Ich hab da wirklich Probleme mit, denn das ist auch einfach unfassbar viel Lebenszeit, die wir miteinander verbracht haben“, so Tim Lehmann. Zugleich kündigt er an, im Januar wieder Inhalte veröffentlichen zu wollen – zumindest wolle er versuchen, neuen Content für den Hauptkanal produzieren zu wollen.

In seinem Video blickt der 26-Jährige auch auf die gemeinsamen Erlebnisse mit Jan Zimmermann zurück. Zum Schluss bedankt er sich bei der Community und wünscht allen einen guten Rutsch ins Jahr 2026.