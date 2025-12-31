Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    Stars

    „Gewitter im Kopf“-Star Tim Lehmann spricht über den Tod von Jan Zimmermann (†27)

    gepostet am

    Tim Lehmann
    Instagram / timl1302

    Der plötzliche Tod von YouTuber Jan Zimmermann liegt rund einen Monat zurück. Zum Ende des Jahres hat sich „Gewitter im Kopf“-Kollege Tim Lehmann mit einem emotionalen Statement zu Wort gemeldet. 

    Es war ein riesiger Schock: Im November ist YouTuber Jan Zimmermann im Alter von nur 27 Jahren an den Folgen eines epileptischen Anfalls verstorben. Die tragischen Ereignisse lässt Kumpel und „Gewitter im Kopf“-Partner Tim Lehmann Revue passieren.

    „Zum Ende dieses wirklichen Scheißjahres hin wollte ich mich noch mal persönlich bei euch zu Wort melden und einfach ein bisschen reden“, sagt Tim Lehmann in einem Instagram-Video. Gemeinsam gestalteten sie nicht nur den erfolgreichen YouTube-Kanal „Gewitter im Kopf“, sondern waren auch sehr gut befreundet.

    "Gewitter im Kopf"
    "Gewitter im Kopf“-Star starb mit 27: Sein letztes Video lud Jan Zimmermann einen Tag vor…

     

    Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

     

    Ein Beitrag geteilt von Tim Lehmann (@timl1302)

    „Ich fühle mich die ganze Zeit einfach nur merkwürdig“

    „Dieser Tod von Jan, der uns im letzten Monat getroffen hat, ist, glaube ich, so ziemlich der größte Schock, der einen hätte treffen können“, so der 26-Jährige. Dann gibt er einen Einblick in seine Gefühlslage: „Ich fühle mich die ganze Zeit einfach nur merkwürdig. Es ist seitdem alles merkwürdig und es fühlt sich merkwürdig an, darüber zu reden.“ Und weiter: „Es ist einfach alles unrealistisch und es fällt uns allen sehr, sehr schwer, damit umzugehen.“

    Jan Zimmermann

    Jan Zimmermann (†27) – Foto: janzett98 / Instagram

    Nach dem schweren Verlust fällt es ihm schwer, in den Alltag zurückzufinden. „Ich hab da wirklich Probleme mit, denn das ist auch einfach unfassbar viel Lebenszeit, die wir miteinander verbracht haben“, so Tim Lehmann. Zugleich kündigt er an, im Januar wieder Inhalte veröffentlichen zu wollen – zumindest wolle er versuchen, neuen Content für den Hauptkanal produzieren zu wollen.

    In seinem Video blickt der 26-Jährige auch auf die gemeinsamen Erlebnisse mit Jan Zimmermann zurück. Zum Schluss bedankt er sich bei der Community und wünscht allen einen guten Rutsch ins Jahr 2026.

    In this article:,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023