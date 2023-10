Gewalt eskaliert: Brandanschlag auf jüdische Gemeinde in Berlin!

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 18.10.23

Raketenalarm: Scholz-Delegation muss Flugzeug verlassen

Am Ende des rund siebenstündigen Kurzbesuches von Olaf Scholz in Israel ist es zu dramatischen Szenen in Tel Aviv gekommen. Die Delegation von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Dienstagabend vor dem Abflug von Tel Aviv nach Kairo wegen eines Raketenalarms schlagartig das Flugzeug verlassen müssen. Der Bundeskanzler wurde in ein Gebäude mit dem Auto gefahren. Die weiteren Passagiere wurden aufgefordert, sich auf dem Boden am Flughafen zu legen. Nach wenigen Minuten konnten die Passagiere wieder in den Flieger. Es wurden zwei Flugabwehrraketen abgefeuert, welche am Flughafen deutlich zu hören waren. Bereits Stunden zuvor musste der Bundeskanzler und seine Delegation nach Raketenalarm Schutzräume aufsuchen.

Traf eine Terror-Rakete die Gaza-Klinik?

Bei einem Angriff auf das Al-Ahli-Krankenhaus in Gaza sollen palästinensischen Zahlen zufolge mehrere Hundert Menschen getötet worden sein. Israel bezweifelt die Opferzahlen. „Die ganze Welt sollte es wissen: Es waren barbarische Terroristen in Gaza, die das Krankenhaus in Gaza angegriffen haben“, teilte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit. „Diejenigen, die unsere Kinder brutal ermordet haben, ermorden auch ihre eigenen Kinder“, sagte er weiter. Auch Israels Staatspräsident Isaac Herzog sprach von einem „niederträchtigen Terroristen in Gaza, die vorsätzlich das Blut Unschuldiger vergießen“. Bundeskanzler Olaf Scholz teilte bei X mit: Ich bin entsetzt über die Bilder, die uns von der Explosion in einem Krankenhaus in Gaza erreichen. Unschuldige wurden verletzt und getötet. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer. Es ist wichtig, dass dieser Vorfall sehr genau aufgeklärt wird.“

Gewalt eskaliert: Brandanschlag auf jüdische Gemeinde in Berlin

In der Nacht zum Mittwoch hat es einen Brandanschlag auf eine jüdische Gemeinde in Berlin gegeben. „Heute Nacht (18.10.) wurde ein versuchter Brandanschlag auf unsere Gemeinde Kahal Adass Jisroel verübt. Unbekannte warfen dabei 2 Molotow-Cocktails von der Straße aus in Richtung unseres Gemeindezentrums in der Brunnenstraße in Berlin-Mitte“, schrieb die Gemeinde Kahal Adass Jisroel beim Kurznachrichtendienst X. In dem Gebäude in der Brunnenstraße befinden sich mehrere jüdische Einrichtungen. Die Gemeinde wurde mit Molotowcocktails beworfen, wie der Tagesspiegel berichtet. Das Gebäude geriet jedoch nicht in Brand, da die Angreifer das Ziel verfehlten und die Molotowcocktails auf dem Bürgersteig landeten. Erschütternde Szenen spielten sich in Berlin auch in der Nacht zum Mittwoch ab. Bei einer angemeldeten Demonstration kam es zu Anfeindungen von Juden-Hassern. „Dabei wurden auch unsere Einsatzkräfte angegriffen“, schreibt die Bilder beim Kurznachrichtendienst X.