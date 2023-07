Geschmacklos! Subway macht sich über Titanic-Tote lustig

Fünf Menschen sind im U-Boot ums Leben gekommen. Die Familien trauern um ihre Liebsten. Und nun macht sich eine Filiale der Sandwich-Kette Subway über die Titanic-Toten lustig!

Mitarbeiter des Subway-Restaurant in Rincon (US-Bundesstaat Georgia) hatten mit einem Spruch geworben, welcher im Netz einen Shitstorm ausgelöst hat. „Our subs don’t implode“ zu Deutsch: „Unsere Subs implodieren nicht“ hieß es auf einem Plakat. Hintergrund: Bei dem U-Boot-Drama ist das Gefährt implodiert. Die Sandwiches von Subway haben eine ähnliche Form wie ein U-Boot.

Spruch von Subway löst Shitstorm aus

Die Kritik im Netz hat nicht lange auf sich warten lassen. „Es ist geschmacklos und respektlos den Familien gegenüber, die geliebte Menschen verloren haben“ oder „Einfach nur geschmacklos“ heißt es in den Kommentaren. Dieser Spruch stößt den meisten Menschen übel auf! Es gibt jedoch auch wenige, welche die Aktion „witzig“ finden.

Doch was sagt Subway eigentlich selbst dazu? „Wir haben mit dem Franchise-Unternehmen in dieser Angelegenheit Kontakt aufgenommen und deutlich gemacht, dass diese Art von Kommentar in unserem Geschäft keinen Platz hat. Das Schild wurde mittlerweile entfernt“, teilte das Unternehmen gegenüber RTL mit. Der Spruch ist also mittlerweile nicht mehr zu sehen.

Es sollte ihr großes Abenteuer werden – aber sie bezahlten es mit ihrem Leben! Auf der Suche nach dem Titanic-Wrack ist ein U-Boot implodiert – fünf Menschen verloren dabei ihr Leben. Menschliche Überreste wurden gefunden. Diese werden von Experten in den USA untersucht – das U-Boot-Drama sorgte weltweit für Schlagzeilen.