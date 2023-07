Gerry Turner: Der neue US-Bachelor ist 71 Jahre alt und Opa!

Er verteilt in den USA die Rosen! Bei ABC startet demnächst die neue Staffel: Gerry Turner ist der Star bei „Golden Bachelor“ und sucht seine Traumfrau. Der Rosenkavalier ist 71 Jahre alt und sogar schon Opa.

Selbstbewusst, sportlich oder auch attraktiv – so kann man jeden Junggesellen beschreiben. Doch in diesem Jahr ist alles anders. In „The Morning America“ wurde der neue Bachelor Gerry Tuner bekanntgegeben. Seine längste Beziehung hielt stolze 43 Jahre. Seine Highschool-Liebe Toni hat er bereits im Jahr 1974 geheiratet – sie ist jedoch vor rund sechs Jahren verstorben. Nachdem sie in den Ruhestand gegangen war, wurde sie krank – sechs Wochen später war Toni tot.

So sollte die Traumfrau von Gerry Turner sein

„Ich fände es schön, wenn ich eine Partnerin finden würde, die viel Energie hat. Eine, die vielleicht Pickleball spielt. Eine, die vielleicht Golf spielt“, sagt Gerry Turner laut der Bild-Zeitung. Er lebt in einem Haus an einem See in Indiana – dort würde er gerne die Zeit mit seiner künftigen Traumfrau verbringen. Er beschreibt sich als sportlich und verbringt gerne Zeit mit Freunden und der Familie – vor allem auch mit seinen Enkelkindern.

Stolz ist er auch auf seine Töchter Angie und Jenny, welche ihren Vater überhaupt erst zur Bewerbung als neuer Bachelor überredet haben. Er ist sich auch sicher, dass seine verstorbene Frau sich wünschen würde, dass er sein Glück findet. Der 71-Jährige ist gespannt auf das Kuppelshow-Abenteuer und vielleicht findet Gerry Tuner tatsächlich seine Mrs. Right, mit welcher er gemeinsam die Zukunft verbringen kann.