Gerda Lewis: Ex-Bachelorette verrät ihren richtigen Namen!

Gerda Lewis gewährt ihren Fans in den sozialen Netzwerken immer wieder einen Einblick in ihr privates Leben. Bekannt wurde die Beauty im Jahr 2018 durch “Germany’s next Topmodel”. Doch ein Geheimnis hat sie immer für sich bewahrt – und zwar ihren Nachnamen! Doch diesen hat die Influencerin jetzt enthüllt.

Die Ex-“Bachelorette” überraschte ihre Fans nicht nur mit einem neuen Look. Denn sie hat sich von ihrer längen Mähne getrennt und trägt nun einen Bob. In einer Instagram-Story hat Gerade Lewis nämlich ein gut behütetes Geheimnis verraten: Erstmals hat sie offenbart, wie ihr bürgerlicher Name ist.

So lautet der Nachname von Gerda Lewis

Gerda Lewis teilte in einer Instagram-Story einen Schnappschuss von ihrem ersten Grundschul-Zeugnis. Und ein Detail fiel den Followern sofort auf – und zwar ihr Nachname! Denn dort steht “Gerda Sadzeviciute” über ihren Geburtsnamen. Diesen hat sie aber ganz bewusst nicht unkenntlich gemacht, wie sie verriet. “Ich habe ihn bewusst nicht versteckt”, meint die Beauty. Und weiter: “Früher habe ich meinen Nachnamen tatsächlich so ein bisschen geheim gehalten. Das hatte keinen bestimmten Grund, aber ich fand’s irgendwie cool, dass man meinen Nachnamen nicht kannte und ich nur als ‘Lewis’ bekannt war.”

Ihr Nachname sorgte in den vergangenen Jahren immer wieder für Spekulationen. Aber warum hat sie den Nachnamen jetzt überhaupt gelüftet? Der Grund: Irgendwann habe Wikipedia ihren Namen herausgefunden. "Seitdem halte ich das auch nicht mehr geheim", so Gerda Lewis. Und sie gibt auch zu: Sadzeviciute ist ein echter Zungenbrecher! "Weil es ja litauisch ist. Deswegen habe ich mich auch als Lewis etabliert", so die Ex-Bachelorette. Nun wissen die Fans wieder ein Detail mehr aus ihrem Privatleben und das Geheimnis um ihren Nachnamen wurde endlich gelüftet…