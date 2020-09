Georgina Fleur: So tickt das Luxus-Girl privat wirklich!

Georgina Fleur und Kubilay Özdemir gehen ins „Sommerhaus der Stars“. In der neuen Staffel sorgt das Promi-Paar für ordentlich Zündstoff! Doch wie tickt das rothaarige Luxus-Girl eigentlich privat?

Georgina Fleur wurde durch ihre Teilnahme bei „Der Bachelor“ im Jahr 2012 bekannt. Seitdem war sie in zahlreichen TV-Formaten zu sehen – darunter „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, „Promi Big Brother“ oder „Das große Promiboxen“. Nun will sie gemeinsam mit ihrem Verlobten Kubi Özdemir das „Sommerhaus der Stars“ ordentlich aufmischen.

Georgina Fleur kommt bei einigen als Zicke rüber – aber tickt sie wirklich so? „Ich bin überhaupt nicht zickig, ich bin super easy, mit mir kann man super gut klarkommen. Ich bin definitiv keine Zicke, vielleicht eher eine Diva oder so. Ich wurde einmal als Zicke tituliert und so werde ich dann immer in die Ecke gedrängt. Aber so bin ich nicht“, erzählt die 30-Jährige in einem Interview mit RTL.

Das zeichnet Georgina Fleur als Diva aus

Und was zeichnet sie als Diva aus? „Ich habe gewisse Ansprüche und weiß, wer ich bin und welches Standing ich habe. Da kann man auch einen gewissen Respekt erwarten. Jeder Mensch sollte eine kleine Diva in sich haben und sagen, das bin ich mir wert. Es ist ganz wichtig, man muss sich einfach selbst lieben“, sagt Georgina Fleur.

Sie spricht über ihre Ängste vor dem Einzug

Vor dem Einzug ins „Sommerhaus der Stars“ hatte Georgina Fleur auch einige Ängste. „Meine größte Angst ist, dass ich ihm zu viel zumute und dass es vielleicht doch nicht die richtige Idee ist, mit ihm da reinzugehen. Er kennt diese ganze Medienbranche nicht und von außen sieht das immer alles ganz lustig aus. Ich habe Angst, dass ich Kubilay irgendwohin mitnehme, wo er nicht hingehört oder wo er nicht klarkommen wird. Dass es ihm zu viel ist“, plaudert der Reality-Star aus. Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ zeigen RTL und TVNOW ab dem 09. September 2020 um 20:15 Uhr. Mehr News zum „Sommerhaus der Stars“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.