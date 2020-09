Georgina Fleur: Mit einem Steak-Messer ging sie auf Kubilay Özdemir los!

Georgina Fleur und Kubilay Özdemir sind in der diesjährigen Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ dabei. Das Promi-Paar stellt ihre Beziehung in der Show auf die Probe. Und tatsächlich geht es zwischen den beiden ziemlich heftig zu.

Insgesamt acht Paare ziehen ins „Sommerhaus der Stars“ – darunter auch Georgina Fleur und Kubilay Özdemir. Diese Beziehung hat ordentlich Feuer – das wurde schon vor einigen Monaten beim Werbedreh für die neue Staffel klar.

Bei Georgina und Kubilay fliegen immer mal die Fetzen

Die beiden scheinen jedenfalls immer mal zu streiten. „Sie hat mindestens fünfmal das iPhone an meinem Kopf kaputt gemacht … Und dann ist sie mit einem Steak-Messer auf mich losgegangen“, berichtet Kubilay Özdemir in einem Interview mit RTL. Und Georgina Fleur ergänzt: „Ich kann nicht sagen, wie oft ich mich getrennt habe – öfter als ich es bei Insta gepostet habe.“

Der erste öffentliche Auftritt des Paares

Im „Sommerhaus der Stars“ ist es der erste öffentliche Auftritt des Paares – aber warum machen sie in der Show überhaupt mit? „Wir haben uns beide zusammen dazu entschieden. Ich habe die Anfrage bekommen und Kubilay davon erzählt, dachte aber eigentlich, dass er nicht neben mir in die Öffentlichkeit gehen will. Er hatte dann aber Lust darauf, das mit mir zu machen. Ich würde schon sagen, dass er es mehr wollte als ich es wollte“, sagt Georgina Fleur.

Das Reality-TV-Sternchen findet das Sommerhaus sogar viel schlimmer als das Dschungelcamp. „Ich meine, ich war im Dschungel, aber das Sommerhaus ist noch viel, viel krasser als der Dschungel. Aber er wollte es probieren, er war die treibende Kraft. Dann haben wir gesagt, wir machen das zusammen und ich habe mich auch richtig darauf gefreut. Endlich wieder eine geile Primetime-Show, super lustig!“, erzählt das rothaarige Luxusgirl. Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ zeigen RTL und TVNOW ab dem 09. September 2020 um 20:15 Uhr. Mehr News zum „Sommerhaus der Stars“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.