Georgina Fleur: Darum eskalierte Kubi im RTL-Sommerhaus!

Georgina Fleur und Kubi Özdemir haben “Das Sommerhaus der Stars” mit einem großen Knall verlassen. Denn mit den anderen Kandidaten hat es ordentlich geknallt. Nun spricht das It-Girl darüber und sagt, dass sie von den anderen Promi-Paaren provoziert wurden und die Situation darauf eskalierte.

Nach nur knapp drei Tagen war für Georgina Fleur und Kubi Özdemir im “Sommerhaus” schon wieder Schluss. Das Paar hatte sich mit den anderen Kandidaten in den Haaren – dann kam es auch noch zu einer Spuck-Attacke von Andrej Mangold. “Zweieinhalb Tage im Sommerhaus haben wir geschafft. Ich wäre gerne länger da geblieben, aber es war eine super Erfahrung. Das ging dann nicht mehr”, sagtGeorgina Fleur im exklusiven Interview mit KUKKSI beim SAT.1-Promiboxen in Köln.

Kubi wurden von den anderen provoziert

Dann erklärte Georgina Fleur auch, weshalb Kubi überhaupt so ausgerastet ist. “Ich wollte mich eigentlich mit niemanden streiten. Kubi und ich saßen eigentlich fast die ganze Zeit auf der Terrasse im Sommerhaus und haben das genossen. Wir wurden aber dann provoziert. Ich habe versucht, ruhig zu bleiben. Dann ist Kubi aber leider ausgerastet, was mir auch sehr leid tut. Generell genervt hat mich aber niemand, denn ich habe mich gar nicht in die Gruppe integriert, sondern eher isoliert”, erzählt sie uns weiter.

Kein Streit zwischen Georgina und Annemarie

Immer wieder wieder behauptet, dass Georgina Fleur und Annemarie Eilfeld einen Streit hätten. Beim SAT.1-Promiboxen konnten wir beobachten, dass sich beide sehr gut verstanden haben. Und auch Georgina selbst will diesbezüglich etwas klarstellen: “Mit Annemarie verstehe ich mich sehr gut. Es gibt eine Sache, die ich gerne klarstellen würde, denn ich und Annemarie wurden immer hingestellt, dass wir Zickenkrieg hätten und wir uns nicht vertragen würden. Das ist definitiv nicht der Fall und stimmt nicht. Man hat es auch hier beim Promiboxen gesehen, dass wir uns gut verstehen. Wir wurden immer gegeneinander aufgehetzt. Das finde ich irgendwie blöd.” Einen Zickenkrieg gibt es zwischen den beiden definitiv nicht… RTL und TVNOW zeigen “Das Sommerhaus der Stars” immer mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr. Mehr News zum “Sommerhaus der Stars“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.