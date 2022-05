George Clooney: 10 Fakten über den Hollywood-Star

George Clooney ist einer der bekanntesten Schauspieler und aus Hollywood nicht mehr wegzudenken. In dem Spielfilm „Combat High“ feierte er sein Debüt – das ist rund voier Jahrzehnte her. Seitdem war er in unzähligen Produktionen zu sehen. Dabei räumte er vor allem auch noch sehr viele Preise ab. KUKKSI hat die 10 interessantesten Fakten über den Hollywood-Star zusammengefasst.

Wenn man sich eine Traumkarriere in Hollywood vorstellt, dann könnte man den Lebenslauf von George Clooney als absolutes Vorbild nehmen. Er ist nämlich nicht einfach nur Schauspieler, sondern macht auch noch viele andere Dinge nebenbei. So wurde er beispielsweise auch politisch aktiv und gründete ein Unternehmen.

Steckbrief zu George Clooney

Name: George Clooney

George Clooney Geburtstag: 06.05.1961

06.05.1961 Sternzeichen: Stier

Stier Geburtsort: Lexington / Kentucky (USA)

Lexington / Kentucky (USA) Größe: 180 cm

180 cm Gewicht: 78 kg

10 Fakten zu George Clooney

Da sein Vater Fernsehmoderator war, konnte man George Clooney schon im Alter von fünf Jahren in einer Quizshow sehen, in der er die Tafeln hielt.

George Clooney ist der Neffe der berühmten Schauspielerin und Sängerin Rosemary Clooney, welche übrigens mit dem Filmstar José Ferrer verheiratet war.

Im Jahr 1996 schaffte er den Sprung von Sitcoms und Serien zum Filmstar. Seine Zeit in Hollywood begann in dieser Zeit, wo er beispielsweise auch in „From Dusk Till Dawn“ zu sehen war.

Der Hollywood-Star war von 1989 bis 1993 mit Talia Balsam verheiratet. Aktuell führt er eine Ehe mit Amal Alamuddin Mit ihr hat er die beiden Kinder bekommen. Alexander und Ella Clooney sind Zwillinge.

Ein Jahr später wurde der US-amerikanische Schauspieler vom People Magazine zum „Sexiest Man Alive“ gewählt.

Im Jahr 1999 wechselte er sie Seite der Kamera. Ab diesem Zeitpunkt stand er nämlich nicht mehr nur davor, sondern wagte sein Debüt als Drehbuchautor. So folgte mit „Geständnisse – Confessions of a Dangerous Mind“ 2002 sein Regiedebüt.

Er ist bekennender Kriegsgegner und wurde damals gegen den US-Präsidenten George W. Bush aktiv. So unterstützte er seinen Vater Nick Clooney, welcher im Repräsentantenhaus kandidierte.

Der Schauspieler gründete 2013 das Unternehmen Casamigos, welches er mit seinen Mitgründern 2017 für 700 Millionen Dollar verkaufte.

Im Januar 2008 wurde George Clooney vom Generalsekretär der Vereinten Nationen Ban Ki-moon zum UN-Botschafter des Friedens ernannt.

Bisher gewann der Schauspieler zwei Oscars, vier Golden Globe Awards, einen Primetime Emmy Award, einen British Academy Film Award, vier Saturn Awards und viele weitere Ehrungen.