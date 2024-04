Geldsorgen? Darum ist Valencia Vintage bei Kampf der Realitystars

Valencia Vintage hat sich aus der Öffentlichkeit weitgehend zurückgezogen. In der neuen Staffel von „Kampf der Realitystars“ feiert die 33-Jährige ihr Show-Comeback. Die Beauty hat jetzt ihre Gründe für die Teilnahme an der RTLZWEI-Show verraten.

Mit ihrer Teilnahme an „Big Brother“ stand sie im Jahr 2011 erstmals vor der Kamera. Unter dem Pseudonym Valencia Vintage wurde Valencia Stöhr, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, schon bald zur Frau und auch deutschlandweit bekannt. Mehr als 11 Jahre lang hat sie sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nun will sie die neue Staffel von „Kampf der Realitystars“ aufmischen.

Valencia Vintage: „Natürlich brauche ich auch das Geld“

In einem Interview hat Valencia Vintage jetzt verraten, weshalb sie ihr Comeback feiert. „‚Kampf der Realitystars‘ ist meine erste große Show nach elf Jahren. Ich habe mich 2012 zurückgezogen und jetzt dachte ich, es ist mal wieder an der Zeit. Natürlich brauche ich auch das Geld“, sagt die 33-Jährige im Interview mit RTLZWEI.

Es sind also vor allem finanziellen Gründe, weshalb sie ihr Show-Comeback feiert. Valencia Vintage offenbart: „Es ist gerade niemand da, der mir das Leben finanziert. Ich nehme das Geld also gerne mit. Und wenn dabei noch ein Typ rumspringt, wäre das doch super.“ Sie hat auch schon eine Idee, was sie mit dem Preisgeld machen würde: „Das würde mir dann einen halben Monat oder Monat ermöglichen, wie eine richtige Millionärin zu leben. Das reicht ja schon, wenigstens ein paar Tage.“

Um im Gespräch zu bleiben und damit die Chancen auf den Sieg zu erhöhen, braucht man vor allem viel Sendezeit. Auch dafür hat Valencia Vintage bereits einen Plan. „Die meiste Sendezeit werde natürlich ich generieren. Was daran liegt, dass ich gut ausschaue und transsexuell bin. Allein das stößt auf großes Interesse in der Öffentlichkeit“, erklärt sie bei RTLZWEI.

Die neue Staffel von „Kampf der Realitystars“ läuft ab dem 10. April 2024 immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.