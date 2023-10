Geheime Vertrags-Klausel: Dschungelcamp-Verbot für Peter Klein!

Aufgrund der Fremdgeh-Vorwürfe war Peter Klein DAS Thema am Rande des Dschungelcamps. Seitdem gab es Spekulationen, dass der Ex-Mann von Iris Klein nach seiner Rolle als Busch-Begleiter von Lucas Cordalis in der kommenden Staffel selbst als Kandidat teilnimmt. Doch seine Teilnahme bei „Promi Big Brother“ macht ihm wohl einen Strich durch die Rechnung.

Peter Klein wird in der diesjährigen Staffel von „Promi Big Brother“ teilnehmen. „Am meisten Respekt habe ich wirklich vor dem Zusammenleben mit fremden Menschen. Wenn Sie nett sind, kein Problem. Aber es gibt ja auch die, mit denen man nicht auskommt. Das wird dann schwierig auf lange Sicht. Ich habe mir vorgenommen auf jeden Fall durchzuhalten bis zum Finale und mir dann den Sieg zu holen“, sagt der Ex-Mann von Iris Klein auf einer Pressekonferenz. Und auch bei Instagram freut er sich: „Ich darf ich als Teilnehmer von ‚Promi Big Brother‘ in die wohl bekannteste WG Deutschlands einziehen. Ich bin jetzt schon nervös und gespannt, was alles auf mich warten wird.“

Dschungelcamp-Verbot für Peter Klein?

Durch die Teilnahme bei „Promi Big Brother“ darf Peter Klein wohl nicht am Dschungelcamp teilnehmen. Das geht aus einem Vertrag hervor, welcher der Bild-Zeitung vorliegt. Demnach dürfen die Kandidatinnen und Kandidaten in einem Zeitraum von bis zu sechs Monaten nicht an anderen Formaten teilnehmen. „Promi Big Brother“ startet am 20. November 2023 in SAT.1, das Dschungelcamp auf RTL zwei Monate später. Das würde ein Dschungelcamp-Verbot bedeuten!

RTL und SAT.1 melden sich zu Wort

Und was sagen die Sender dazu? „Ein Dschungel-Verbot ist natürlich das Härteste, was einen Promi treffen kann. In jedem Fall wünschen wir Peter Klein viel Spaß bei ,Promi Big Brother’“, meint eine Sendersprecherin von RTL in der Bild. Auf Anfrage erklärt SAT.1: „Wir sprechen nicht über Inhalte von Verträgen.“ Es könnte aber durchaus auch Ausnahmen geben – und zwar dann, wenn sich die Produktionsfirmen und die Sender einigen würden. Ganz abschreiben müsste Peter Klein eine Teilnahme am Dschungelcamp also noch nicht.