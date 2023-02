Geheime Liste aufgetaucht: Ist das die Top 10 bei DSDS?

Derzeit wird der Recall von „Deutschland sucht den Superstar“ ausgestrahlt. Die Top 40-Kandidat:innen sind bereits bekannt und kämpfen in der Show derzeit ums Weiterkommen. Die Dreharbeiten fanden im vergangenen Jahr statt. Nun soll eine geheime Liste aufgetaucht sein, welches die Top 10 der diesjährigen Staffel verrät.

Die diesjährige Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ sorgte für viele Schlagzeilen. Besonders die Sexismus-Debatte wurde im Netz heiß diskutiert. Die Castings wurden bereits ausgestrahlt, jetzt steht der Recall an. Die Top 10-Kandidat:innen sind erst mit Start der Live-Shows bekannt. Doch jetzt ist eine geheime Liste durchgesickert, welche die Namen bereits angeblich verrät.

Sind das die Top 10-Kandidat:innen bei DSDS?

Die vier Juroren durften mit ihrer goldenen CD jeweils einen Kandidaten direkt in den Auslandsrecall schicken. Kurios: Nur der Kandidat von Dieter Bohlen, Kiyan Sepehr Yousefbeik, schafft es offenbar in die Live-Shows, wie die Bild-Zeitung berichtet. Andrea Renzullo aus Hamm (Goldene CD von Katja Krasavice), Riccardo Colo aus Wuppertal (Goldene CD von Pietro Lombardi) und Tilly Horn aus Monheim am Rhein (Goldene CD von Leony) schaffen es offensichtlich nicht in die Live-Shows.

„Big N“ ist offenbar auch in den Live-Shows

Laut dieser Liste sollen auch Adriano Pecoraro, Aileen Sager, Dilara Sabahat, Lorent Berisha, Marleen Schäfer, Natalie Nock und Sem Eisinger in den Live-Shows um den Einzug ins Finale kämpfen. Dabei ist auch Ex-„Temptation Island“-Kandidatin Lawa Baban sowie Nikolaos Simediriadis alias „Big N“, welcher mit seinem Hit „Let’s Bounce“ im Netz viral ging. Offiziell bestätigt ist das natürlich von RTL alles nicht – bis zum Start der Live-Shows am 1. April 2023 kann also noch viel passieren. RTL zeigt die nächste Folge von „Deutschland sucht den Superstar“ am Mittwoch um 20:15 Uhr. Die Episode ist auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? KUKKSI-Reporter seit über 10 Jahren vor Ort: Das passiert hinter den DSDS-Kulissen!