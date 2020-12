Seit dem 16. Dezember 2020 gilt in Deutschland der harte Lockdown. Das Land wurde komplett heruntergefahren – so soll die Corona-Pandemie eingedämmt werden. Doch die Infektionszahlen sind noch immer zu hoch. Nun ist ein Geheim-Plan durchgesickert: Demnach soll der Lockdown noch bis Ende Januar andauern!

Die Gastronomie sowie Freizeiteinrichtungen sind bereits seit November dicht. Im Dezember musste dann auch der Einzelhandel schließen – nur lebensnotwendige Geschäfte wie Supermärkte, Drogerien oder Apotheken dürfen noch öffnen. Der Lockdown war ursprünglich bis zum 10. Januar 2021 geplant – doch dieser wird wohl verlängert.

Politiker fordern eine Verlängerung der Maßnahmen

Für die Verlängerung des Lockdowns sprechen sich immer mehr Politiker aus. “Ich gehe ich davon aus, bei so hohen Zahlen werden wir verlängern!”, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) in einem Interview mit RTL. “Vielleicht muss man auch auf regionale Unterschiede reagieren. Vielleicht ist es in einigen Bundesländern schon entspannter”, so der Politiker weiter. Kanzleramtschef Helge Braun erklärte: “Ich rechne damit, dass wir zunächst am 5. Januar, wenn wir uns das nächste Mal treffen, das Ganze noch nicht genau beurteilen können und deswegen den Lockdown noch fortsetzen müssen.”

Lockdown könnte um drei Wochen verlängert werden

Das der Lockdown über den 10. Januar 2021 verlängert wird, gilt als immer wahrscheinlicher. Denn bisher hat sich die Situation noch nicht entspannt – das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet derzeit täglich um die 1000 Personen, welche an oder mit dem Coronavirus sterben. Und auch die Infektionszahlen an sich sind noch immer viel zu hoch. Die Staatskanzlei-Chefs der Länder sind sich wohl einig: Der Lockdown wird verlängert, wie die Bild-Zeitung aus einer Videoschaltkonferenz erfuhr. Die Maßnahmen sollen um zwei oder gar drei Wochen verlängert werden – das wäre dann bis zum 24. oder sogar 31. Januar 2021! Das bedeutet: Die Gastronomie, sowie Friseursalons, Kosmetikstudios, Freizeiteinrichtungen oder der Einzelhandel bleiben weiter geschlossen. Und auch die strengen Kontaktbeschränkungen gelten dann weiterhin. Der nächste Corona-Gipfel zwischen Bund und Ländern findet am 5. Januar 2021 statt. Schon gelesen? News-Rückblick 2020: Diese Themen haben euch bewegt!