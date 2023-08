Game Over beim Hochsommer: Der Herbst kommt mit einem großen Knall!

Noch ist es Sommer und in vielen Regionen ziemlich heiß. Und es wird noch heißer! Das hält jedoch nur noch wenige Tage an. Denn danach verabschiedet sich der Hochsommer mit einem großen Knall.

Am Mittwoch kann es vor allem im Süden mit bis zu 37 Grad sehr heiß werden. Doch das Ende naht. Denn am Donnerstag drohen teils schwere Gewitter, die es in sich haben – und die läuten auch das Ende des Hochsommers ein. Danach wird es nämlich herbstlich und uns steht ein krasser Temperatursturz bevor. Die Höchstwerte liegen dann nur noch bei rund 20 Grad. Nachts werden teilweise dann nur noch einstellige Werte erreicht.

Nach den Unwettern kommt der Herbst

„Auf Wiedersehen Hochsommer heißt es spätestens ab Samstag. Dann wird es überall aus Nordwesten kälter. Am Sonntag messen wir meist nur noch Höchstwerte um 20 Grad. Im Norden etwas darunter, im Süden noch etwas darüber. Dabei gibt es einzelne Schauer. Auch nächste Woche ist keine Sommerhitze in Sicht. Der Hochsommer geht und ist dann auch weg“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von Q.met gegenüber wetter.net.

Der Wetterexperte weiter: „Klar kann es im September auch nochmal schöne Spätsommertage geben oder den Altweibersommer, das kann man aber heute noch nicht so genau sagen. Das müssen wir abwarten.“ Spätestens am Wochenende verabschiedet sich der Hochsommer und wird so schnell auch nicht nochmal wieder kommen. In Deutschland stellt sich dann eher herbstliches Wetter ein – mit deutlich niedrigeren Temperaturen und mehr Niederschlägen. „Immerhin kann man dann nachts wieder gut schlafen, denn die große Schwüle ist dann vorbei“, so Dominik Jung.