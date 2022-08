Game of Thrones: Was macht Emilia Clarke alias Daenerys heute?

Emilia Clarke hatte durch ihre Rolle in „Game of Thrones“ ihren absoluten Durchbruch und wurde einem breiten Publikum bekannt. Mittlerweile liegt das Finale der letzten Staffel schon einige Jahre zurück. Was macht die Schauspielerin eigentlich heute?

Vor „Game of Thrones“ kannte sie kaum jemand und man hatte ihren Namen gar nicht so richtig auf den Schirm. Doch mit ihrer Meisterleistung schaffte sie den Sprung auf die Weltbühne. Die britische Schauspielerin Emilia Clarke ist ein absoluter Serienliebling gewesen. Mit ihrer Rolle als ,,Daenerys Targaryan“ verzauberte sie ein Millionenpublikum. Aber was die 34-Jährige eigentlich vorher gemacht? Was hat sie gelernt und was macht sie zurzeit? All diese Fragen beantwortet dir KUKKSI.

Ein paar Fakten über Emilia Clarke

Sie wurde am 23. Oktober 1986 in London geboren.

Ihr Vater war Toningenieur, ihre Mutter Geschäftsfrau.

Sie hat einen Bruder, der Politik studierte.

Emilia Clarke studierte an der Drama Centre London.

Ihren ersten Auftritt hatte sie in der Fernsehserie ,,Doctors“

Ihr erster Auftritt war 2009.

Emilia Clarke erlitt Mitte ihrer Zwanziger zwei Hirnblutungen.

Das macht Emilia Clarke heute

Vor zwei Jahren endete ,,Game of Thrones“. Genauer gesagt 2019. Im gleichen Jahr war Emilia Clarke noch an zwei Projekten beteiligt. So sah man sie zum einen im Film ,,Last Christmas“ und zum anderen im Film ,,Above Suspicion“. Allerdings ist Letzterer erst dieses Jahr erschienen, weil sich die Produktion verzögert hatte. Wo und wann man sie wieder sehen wird, weiß man bisher noch nicht.

Das waren ihre größten Rollen

Viele ihrer Kolleginnen und Kollegen am Set von ,,GoT" haben sich nur auf diese Serie konzentriert. Anders war das allerdings bei Emilia Clarke. Sie hatte nämlich nebenbei noch andere Rollen. So hörte man sie sogar als Stimme in ,,Futurama". Allerdings nur in der US-amerikanischen Ausgabe. Ihre größten Rollen waren in „Star Wars", „Terminator" und eben „Game of Thrones".