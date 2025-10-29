Gallengangkrebs: TikTokerin Kae Bradshaw (†29) ist gestorben

Im Alter von nur 29 Jahren ist die Influencerin Kae Bradshaw gestorben. In einem emotionalen Video teilte ihr Ehemann Austin die traurige Nachricht auf ihrem TikTok-Account.

Kae Bradshaw hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Am Montag ist der TikTok-Star im Beisein ihrer Familie verstorben. Laut ihrem Ehemann Austin habe sie keine starken Schmerzen gehabt. Bis zuletzt habe er ihre Hand gehalten.

Bei der 29-Jährigen wurde ein Cholangiokarzinom im Stadium 4 diagnostiziert – es handelt sich dabei um eine seltene Form von Gallengangkrebs. Der seltene und bösartige Tumor entsteht in den Gallengängen zwischen Leber, Gallenblase und Dünndarm. Mit der Krankheit ging sie offen um und berichtete in den sozialen Netzwerken immer wieder über ihren Gesundheitszustand. Erst am 11. Oktober sprach die Influencerin über ihre MRT-Untersuchung. Diese zeigten ein Wachstum eines Tumors in ihrer Leber.

„Von dem Moment an, als bei Kaelin die Diagnose gestellt wurde, war sie am Boden zerstört, aber auch fest entschlossen. Sie versprach mir und unserer Familie, dass sie kämpfen und niemals aufgeben würde“, erzählt ihr Ehemann in einem Video, welches am 29. Oktober veröffentlicht wurde. „Die hat ihr Versprechen gehalten, aber leider schritt ihre Krankheit so weit fort, dass ihr Körper nicht mehr in der Lage war, weiterzukämpfen“, sagt er.

„Sie hatte keine Schmerzen, und in ihrem Zimmer war die Liebe und das Mitgefühl unserer ganzen Familie. Sie war nicht allein, und das war sie auch nie auf diesem ganzen Weg. […] Ihre Familie und ich waren immer bei ihr, hinter der Kamera, in Hörweite“, so Austin.

„Deine Erinnerung wird für immer in unseren Herzen leuchten“

Ihr Vater Mark bestätigte in den sozialen Netzwerken ebenfalls den Tod seiner Tochter. Er schrieb dazu, dass die Familie ihren geliebten Engel verloren habe. „Vielen Dank für die Liebe, die Gebete und die Unterstützung, die alle unserer Familie entgegengebracht haben. Das bedeutet uns jetzt mehr denn je. […] Dein Licht hat so viele Menschen berührt und deine Erinnerung wird für immer in unseren Herzen leuchten. Ruhe in Frieden, meine Liebe. Du wirst uns sehr fehlen“, schrieb Mark.

„Aber das Einzige, was mich so fertig macht, ist, dass ich eine Nichtwiederbelebung-Anordnung unterschreiben musste, um hierherzukommen. […] Ich habe also mit Anfang 20 eine Nichtwiederbelebung-Anordnung unterschrieben“, offenbart ihr Vater Mark.

In dem letzten Video vor ihren Tod sagte Kae Bradshaw über ihren Freund: „Er hat jede einzelne Nacht bei mir im Krankenhaus verbracht und es irgendwie geschafft, nebenbei noch zwei Jobs zu bewältigen. Er hat sogar seinen Truck und sein Boot verkauft, nur um uns beide finanziell zu entlasten.“