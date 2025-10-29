Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    Stars

    Gallengangkrebs: TikTokerin Kae Bradshaw (†29) ist gestorben

    gepostet am

    Kae Bradshaw
    Instagram / kaebradshaw

    Im Alter von nur 29 Jahren ist die Influencerin Kae Bradshaw gestorben. In einem emotionalen Video teilte ihr Ehemann Austin die traurige Nachricht auf ihrem TikTok-Account. 

    Kae Bradshaw hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Am Montag ist der TikTok-Star im Beisein ihrer Familie verstorben. Laut ihrem Ehemann Austin habe sie keine starken Schmerzen gehabt. Bis zuletzt habe er ihre Hand gehalten.

    Bei der 29-Jährigen wurde ein Cholangiokarzinom im Stadium 4 diagnostiziert – es handelt sich dabei um eine seltene Form von Gallengangkrebs. Der seltene und bösartige Tumor entsteht in den Gallengängen zwischen Leber, Gallenblase und Dünndarm. Mit der Krankheit ging sie offen um und berichtete in den sozialen Netzwerken immer wieder über ihren Gesundheitszustand. Erst am 11. Oktober sprach die Influencerin über ihre MRT-Untersuchung. Diese zeigten ein Wachstum eines Tumors in ihrer Leber.

    Oma Norma
    TikTok-Star Oma Norma ist im Alter von 91 Jahren gestorben

    „Von dem Moment an, als bei Kaelin die Diagnose gestellt wurde, war sie am Boden zerstört, aber auch fest entschlossen. Sie versprach mir und unserer Familie, dass sie kämpfen und niemals aufgeben würde“, erzählt ihr Ehemann in einem Video, welches am 29. Oktober veröffentlicht wurde. „Die hat ihr Versprechen gehalten, aber leider schritt ihre Krankheit so weit fort, dass ihr Körper nicht mehr in der Lage war, weiterzukämpfen“, sagt er.

    „Sie hatte keine Schmerzen, und in ihrem Zimmer war die Liebe und das Mitgefühl unserer ganzen Familie. Sie war nicht allein, und das war sie auch nie auf diesem ganzen Weg. […] Ihre Familie und ich waren immer bei ihr, hinter der Kamera, in Hörweite“, so Austin.

    „Deine Erinnerung wird für immer in unseren Herzen leuchten“

    Ihr Vater Mark bestätigte in den sozialen Netzwerken ebenfalls den Tod seiner Tochter. Er schrieb dazu, dass die Familie ihren geliebten Engel verloren habe. „Vielen Dank für die Liebe, die Gebete und die Unterstützung, die alle unserer Familie entgegengebracht haben. Das bedeutet uns jetzt mehr denn je. […] Dein Licht hat so viele Menschen berührt und deine Erinnerung wird für immer in unseren Herzen leuchten. Ruhe in Frieden, meine Liebe. Du wirst uns sehr fehlen“, schrieb Mark.

    „Aber das Einzige, was mich so fertig macht, ist, dass ich eine Nichtwiederbelebung-Anordnung unterschreiben musste, um hierherzukommen. […] Ich habe also mit Anfang 20 eine Nichtwiederbelebung-Anordnung unterschrieben“, offenbart ihr Vater Mark.

    In dem letzten Video vor ihren Tod sagte Kae Bradshaw über ihren Freund: „Er hat jede einzelne Nacht bei mir im Krankenhaus verbracht und es irgendwie geschafft, nebenbei noch zwei Jobs zu bewältigen. Er hat sogar seinen Truck und sein Boot verkauft, nur um uns beide finanziell zu entlasten.“

    In this article:,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023