Fußball-WM 2022: Wann spielt Deutschland in Katar?

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar steht in den Startlöchern. Erstmals findet das Sportreignis nicht im Sommer, sondern im Winter statt. Doch wann spielt eigentlich Deutschland? KUKKSI gibt einen Überblick, wann die DFB-Elf gegen wen antreten wird.

Bald rollt wieder der Ball! Vom 20. November bis zum 18. Dezember 2022 findet die Fußball-WM in Katar statt. Zwischen dem Gastgeber Katar und Ecuador steigt das Eröffnungsspiel. Die Vorrunde läuft dann bis zum 2. Dezember und vom 3. bis zum 6. Dezember findet das Achtelfinale statt. Nach den spielfreien Tagen steigt das Viertelfinale am 9. und 10. Dezember, bevor die Halbfinals am 13. und 14. Dezember ausgetragen werden. Nach dem Spiel um den dritten Platz folgt am 18. Dezember das Finale.

Zum vorerst letzten Mal findet die Fußball-WM mit 32 Teilnehmern statt – ab 2026 sollen 48 Länder an dem Turnier teilnehmen. Diesmal wird noch nach dem alten Verfahren verfahren: Die zwei besten Mannschaften aus einer Gruppe erreichen das Achtelfinale. Wenn in einer Gruppe zwei Mannschaften die gleiche Punkteanzahl haben, entscheidet dann die Tordifferenz über das Weiterkommen – ab dem Achtelfinale wird dann im K.O.-System verfahren. Bei einem Unentschieden kommt es dann zur Verlängerung sowie Elfmeterschießen.

Wann spielt die deutsche Mannschaft?

In der Vorrunde spielt jede Mannschaft dreimal – so natürlich auch Deutschland. Die DFB-Mannschaft spielt in der Gruppe E. Im Khalifa International Stadium trifft das Team von Hansi Flick erstmals am 23. November um 14 Uhr auf Japan. Im Al-Bayt Stadium steht am 27. November 2022 um 20 Uhr das Topspiel gegen Spanien an. Das letzte Spiel in der Vorrunde steht am 1. Dezember 2022 um 20 Uhr gegen Costa Rica an. Sollte die DFB-Elf sich als Gruppenerster oder Gruppenzweiter durchsetzen, spielt die Mannschaft dann ab dem 3. Dezember im Achtelfinale weiter. Dann würde die Mannschaft von Hansi Flick gegen ein Team aus der Gruppe F spielen – also Belgien, Kroatien, Kanada oder Marokko.

Wer sind die Favoriten bei der Fußball-WM?

Laut den Buchmachern sind Brasilien oder Argentinien ganz vorne. Frankreich, England oder Spanien zählen ebenfalls zu den Favoriten bei dem Turnier. Zum Favoritenkreis zählen auch Niederlanden, Belgien, Kroatien oder Portugal – dazu kann sich auch Deutschland zählen. Denn die Buchmacher sehen für die deutsche Elf nicht die schlechtesten Chancen. Alle 64 Spiele werden übrigens bei Magenta TV übertragen – die meisten Partien sind auch im Free-TV bei ARD oder ZDF zu sehen. Zwei Spiele der deutschen Mannschaft in der Vorrunde werden von der ARD gezeigt, während das ZDF das Topspiel gegen Spanien live ausstrahlen wird. Schon gelesen? Fußball-WM 2022: Der Spielplan und alle Gruppen in Katar