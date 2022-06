Fußball-WM 2022: Der Spielplan und alle Gruppen in Katar

Das gab es bisher noch nie: Erstmals findet eine Fußball-Weltmeisterschaft nicht im Sommer, sondern im Winter statt! Ab November tollt in Katar der Ball. KUKKSI verrät, wann Deutschland spielt und stellt den Spielplan in der Vorrunde vor.

Der Spielplan bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar hat es in sich. 32 Mannschaften kämpfen von 21. November bis 18. Dezember 2022 in Rekordzeit um den Titel. Insgesamt werden 64 Spiele in nur 27 Tagen absolviert. Die Gruppenphase dauert nur 12 Tage an – gleich vier Spiele pro Tag gibt es dann. Das hat es bei einer Weltmeisterschaft bisher so noch nie gegeben.

Alle Gruppen im Überblick

Gruppe A: Qatar, Ecuador, Senegal, Niederlande

Gruppe B: England, Iran, USA, Wales

Gruppe C: Argentinien, Saudi-Arabien, Mexiko, Polen

Gruppe D: Frankreich, Dänemark, Tunesien, Australien

Gruppe E: Spanien, Deutschland, Japan, Costa Rica

Gruppe F: Belgien, Kanada, Marokko, Kroatien

Gruppe G: Brasilien, Serbien, Schweiz, Kamerun

Gruppe H: Portugal, Ghana, Uruguay, Südkorea

Wann spielt Deutschland?

Mi, 23.11. um 14 Uhr: Deutschland – Japan

So, 27.11. um 20 Uhr: Spanien – Deutschland

So, 1.12. um 20 Uhr: Costa Rica – Deutschland

Der Spielplan der Fußball-WM in Katar

WM-Vorrunde – 1. Spieltag

Mo, 21.11.

11:00 Uhr: Senegal – Niederlande im Al Thumama Stadium

14:00 Uhr: England – Iran im Khalifa International Stadium

17:00 Uhr: Katar – Ecuador im Al Bayt Stadium

20:00 Uhr: USA – Wales im Ahmed bin Ali Stadium

Di, 22.11.

11:00 Uhr: Argentinien – Saudi-Arabien im Lusail Iconic Stadium

14:00 Uhr: Dänemark – Tunesien im Education City Stadium

17:00 Uhr: Mexiko – Polen im Stadium 974

20:00 Uhr: Frankreich – Australien im Al Janoub Stadium

Mi, 23.11.

11:00 Uhr: Marokko – Kroatien im Al Bayt Stadium

14:00 Uhr: Deutschland – Japan im Khalifa International Stadium

17:00 Uhr: Spanien – Costa Rica im Al Thumama Stadium

20:00 Uhr: Belgien – Kanada im Ahmed bin Ali Stadium

Do, 24.11.

11:00 Uhr: Schweiz – Kamerun im Al Janoub Stadium

14:00 Uhr: Uruguay – Südkorea im Education City Stadium

17:00 Uhr: Portugal – Ghana im Stadium 974

20:00 Uhr: Brasilien – Serbien im Lusail Iconic Stadium

WM-Vorrunde – 2. Spieltag

Fr, 25.11.

11:00 Uhr: Wales – Iran im Ahmed bin Ali Stadium

14:00 Uhr: Katar – Sénégal im Al Thumama Stadium

17:00 Uhr: Niederlande – Ecuador im Khalifa International Stadium

20:00 Uhr: England – USA im Al Bayt Stadium

Sa, 26.11.

11:00 Uhr: Tunesien – Australien im Al Janoub Stadium

14:00 Uhr: Polen – Saudi-Arabien im Education City Stadium

17:00 Uhr: Frankreich – Dänemark im Stadium 974

20:00 Uhr: Argentinien – Mexiko im Lusail Iconic Stadium

So, 27.11.

11:00 Uhr: Japan – Costa Rica im Ahmed bin Ali Stadium

14:00 Uhr: Belgien – Marokko im Al Thumama Stadium

17:00 Uhr: Kroatien – Kanada im Khalifa International Stadium

20:00 Uhr: Spanien – Deutschland im Al Bayt Stadium

Mo, 28.11.

11:00 Uhr: Kamerun – Serbien im Al Janoub Stadium

14:00 Uhr: Südkorea – Ghana im Education City Stadium

17:00 Uhr: Brasilien – Schweiz im Stadium 974

20:00 Uhr: Portugal – Uruguay im Lusail Iconic Stadium

WM-Vorrunde – 3. Spieltag

Di, 29.11.

16:00 Uhr: Niederlande – Katar im Al Bayt Stadium

16:00 Uhr: Ecuador – Sénégal im Khalifa International Stadium

20:00 Uhr: Wales – England im Ahmed bin Ali Stadium

20:00 Uhr: Iran – USA im Al Thumama Stadium

Mi, 30.11.

16:00 Uhr: Tunesien – Frankreich im Education City Stadium

16:00 Uhr: Australien – Dänemark im Al Janoub Stadium

20:00 Uhr: Polen – Argentinien im Stadium 974

20:00 Uhr: Saudi-Arabien – Mexiko im Lusail Iconic Stadium

Do, 1.12.

16:00 Uhr: Kroatien – Belgien im Ahmed bin Ali Stadium

16:00 Uhr: Kanada – Marokko im Al Thumama Stadium

20:00 Uhr: Japan – Spanien im Khalifa International Stadium

20:00 Uhr: Costa Rica – Deutschland im Al Bayt Stadium

Fr, 2.12.

16:00 Uhr: Südkorea – Portugal im Education City Stadium

16:00 Uhr: Ghana – Uruguay im Al Janoub Stadium

20:00 Uhr: Kamerun – Brasilien im Lusail Iconic Stadium

20:00 Uhr: Serbien – Schweiz im Stadium 974

Achtelfinale

Sa, 3.12.

16:00 Uhr: Sieger Gruppe A – Zweiter Gruppe B im Khalifa International Stadium

20:00 Uhr: Sieger Gruppe C – Zweiter Gruppe D im Ahmed bin Ali Stadium

So, 4.12.

16:00 Uhr: Sieger Gruppe D – Zweiter Gruppe C im Al Thumama Stadium

20:00 Uhr: Sieger Gruppe B – Zweiter Gruppe A im Al Bayt Stadium

Mo, 5.12.

16:00 Uhr: Sieger Gruppe E – Zweiter Gruppe F im Al Janoub Stadium

20:00 Uhr: Sieger Gruppe G – Zweiter Gruppe H im Stadium 974

Di, 6.12.

16:00 Uhr: Sieger Gruppe F – Zweiter Gruppe E im Education City Stadium

20:00 Uhr: Sieger Gruppe H – Zweiter Gruppe G im Lusail Iconic Stadium

Viertelfinale

Fr, 9.12.

16:00 Uhr: Sieger AF 5 – Sieger AF 6 im Lusail Iconic Stadium

20:00 Uhr: Sieger AF 1 – Sieger AF 2 im Education City Stadium

Sa, 10.12.

16:00 Uhr: Sieger AF 7 – Sieger AF 8 im Al Bayt Stadium

20:00 Uhr: Sieger AF 3 – Sieger AF 4 im Al Thumama Stadium

Halbfinale

Di, 13.12.

20:00 Uhr: Sieger VF 2 – Sieger VF 1 im Lusail Iconic Stadium

Mi, 14.12.

20:00 Uhr: Sieger VF 4 – Sieger VF 3 im Al Bayt Stadium

Spiel um Platz 3

Sa, 17.12.

16:00 Uhr: Verl. HF 1 – Verl. HF 2 im Khalifa International Stadium

Finale

So, 18.12.

16:00 Uhr: Sieger HF 1 – Sieger HF 2 im Lusail Iconic Stadium