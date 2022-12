Fußball-Legende Pelé ist tot

Er ist der größte Fußballer weltweit. Doch nun hat er für immer das Spielfeld verlassen: Pele ist tot! Der brasilianische Kicker ist im Alter von 82 Jahren verstorben.

Pele hieß mit bürgerlichen Namen Edson Arantes do Nascimento. Er hat uns die schönsten Spiele und Tore beschert. In den Jahren 1954, 1962 und 1970 holte Pele mit Brasilien dreimal den WM-Titel. Zuletzt hatte sich sein Gesundheitszustand jedoch dramatisch verschlechtert. Im Alter von 82 Jahren hat er den Kampf gegen den Krebs verloren. Im Jahr 2021 bekam er die Diagnose. Trotz der Krankheit meldete sich der Ex-Kicker immer wieder bei seinen Fans in den sozialen Netzwerken. Kurz vor Weihnachten wurde bekannt, dass sich Metastasen ausgebreitet haben und die Chemotherapie nicht mehr anschlug.

Erst kürzlich meldete er sich in einem Statement noch zu Wort und meldete sich bei den Fans: „Meine Freunde, ich möchte, dass alle Ruhe und positive Gedanken bewahren. Ich bin stark, voller Hoffnung und gehe wie gewohnt meiner Behandlung nach. Ich möchte dem gesamten Ärzte- und Pflegeteam für die gute Betreuung danken. Ich habe großes Vertrauen in Gott. Und jede liebevolle Botschaft, die ich von euch aus der ganzen Welt bekomme, hält mich voller Energie. Und Brasilien bei der WM sehen auch.“

Auf den Social-Media-Kanälen der Fußball-Legende wurden nach seinem Tod emotionale Zeilen veröffentlicht. „Inspiration und Liebe haben die Reise von König Pélé ausgemacht, der heute friedlich eingeschlafen ist. Auf seiner Reise verzauberte Edson die Welt mit seiner sportlichen Genialität, stoppte einen Krieg, leistete soziale Arbeit überall auf der Welt und verbreitete die Heilung für all unsere Probleme, an die er am meisten glaubte: Liebe. Seine Botschaft wird ein Vermächtnis für zukünftige Generationen. Liebe, Liebe und Liebe für immer“, heißt es dort.