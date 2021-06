Fußball-EM 2021: Wann spielt Deutschland? Das sind alle Termine!

Bald rollt wieder der Ball: Am 11. Juni 2021 startet die Fußball-Europameisterschaft. Eigentlich sollte das Turnier im vergangenen Jahr stattfinden – aufgrund der Corona-Pandemie wurde das um ein Jahr verschoben. KUKKSI gibt einen Überblick, wann die deutsche Nationalmannschaft gegen wen antreten wird.

Das Eröffnungsspiel findet am 11. Juni zwischen der Türkei und Italien. Insgesamt 24 Nationen kämpfen bei dem Turnier um den Titel – das Finale steigt dann am 11. Juli 2021. Nicht wie üblich findet die Fußball-EM in einem Land statt, sondern in mehreren Staaten. Für Bundestrainer Joachim Löw ist es das letzte Turnier – danach ist für ihn Schluss. Zunächst treten die Mannschaften in der Vorrunde gegeneinander an – die besten Teams ziehen dann in die Achtelfinals ein.

Wann spielt Deutschland bei der Fußball-EM?

1. Spieltag: Di, 15. Juni, 21 Uhr: Frankreich – Deutschland (live im ZDF), Spielort: München

2. Spieltag: Sa, 19. Juni, 18 Uhr: Portugal – Deutschland (live in der ARD). Spielort: München

3. Spieltag: Mi, 23. Juni, 21 Uhr: Deutschland – Ungarn (live im ZDF). Spielort: München

Deutschland kommt als Gruppenerster weiter

Achtelfinale: Mo, 28. Juni, 21 Uhr. Spielort: Bukarest

Viertelfinale: Fr, 2. Juli, 18 Uhr. Spielort: St. Petersburg

Halbfinale: Di, 6. Juli, 21 Uhr. Spielort: London

Finale: So, 11. Juli, 21 Uhr. Spielort: London

Deutschland kommt als Gruppenzweiter weiter

Achtelfinale: Di, 29. Juni, 18 Uhr. Spielort: London

Viertelfinale: Sa, 03. Juli, 21 Uhr. Spielort: Rom

Halbfinale: Mi, 7. Juli, 21 Uhr. Spielort: London

Finale: So, 11. Juli, 21 Uhr. Spielort: London

Deutschland kommt als Gruppendritter weiter

Achtelfinale: So, 27. Juni, 18 Uhr. Spielort: Budapest. Oder: So, 27. Juni, 21 Uhr. Spielort: Sevilla

Viertelfinale: Sa, 3. Juli, 18 Uhr. Spielort: Baku. Oder: Fr, 2. Juli, 21 Uhr. Spielort: München

Halbfinale: Mi, 7. Juli, 21 Uhr. Spielort: London. Oder: Di, 6. Juli, 21 Uhr. Spielort: London

Finale: So, 11. Juli, 21 Uhr. Spielort: London

Holt die DFB-Elf den EM-Titel?

Ein ganzes Jahr mussten Fußballfans warten – nun geht es aber wirklich los. In der Vorrunde muss Deutschland gegen Frankreich, Portugal und Ungarn ran. Auf größere Public Viewing-Events muss man jedoch aufgrund der Corona-Pandemie wohl verzichten – die Fanmeile am Brandenburger Tor in Berlin wird es diesmal also nicht geben. Holt die DFB-Elf den EM-Titel für Deutschland? Das werden wir ab dem 11. Juni 2021 sehen… Schon gelesen? Fußball-EM 2021: Spielplan & alle Gruppen im Überblick