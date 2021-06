Fußball-EM 2021: Spielplan & alle Gruppen im Überblick

Eigentlich sollte die Fußball-EM im Sommer 2020 stattfinden. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde diese auf 2021 verschoben. KUKKSI gibt einen Überblick über alle Partien.

Der Ball rollt ab dem 11. Juni 2021: Dann startet die Fußball-Europameisterschaft 2021. An dem Turnier nehmen 24 Mannschaften teil. Das Eröffnungsspiel findet zwischen der Türkei und Italien in Rom statt. Das Finale steigt am 11. Juli 2021 in London. Deutschland befindet sich in der Gruppe F mit Frankreich, Portugal und Ungar – erstmals wird das DFB-Team am 15. Juni 2021 gegen Frankreich spielen. Doch wer spielt in welcher Gruppe? Und wann finden die Partien statt? KUKKSI verrät alle Zeiten und Termine zur Fußball-EM 2021.

Das sind alle Gruppen im Überblick

Gruppe A: Italien, Schweiz, Türkei, Wales

Gruppe B: Belgien, Russland, Dänemark, Finnland

Gruppe C: Niederlande, Ukraine, Österreich, Nordmazedonien

Gruppe D: England, Kroatien, Tschechien, Schottland

Gruppe E: Spanien, Polen, Schweden, Slowakei

Gruppe F: Deutschland, Frankreich, Portugal, Ungarn

In welchen Städten finden die Spiele statt?

Gruppe A: Rom und Baku

Gruppe B: Kopenhagen und St. Petersburg

Gruppe C: Amsterdam und Bukarest

Gruppe D: London und Glasgow

Gruppe E: Sevilla und St. Petersburg

Gruppe F: München und Budapest

Wann spielt Deutschland bei der EM 2021?

15.6., 21:00 Uhr: Frankreich – Deutschland

19.6., 18:00 Uhr: Portugal – Deutschland

23.6., 21:00 Uhr: Deutschland – Ungarn

Spielplan der EM 2021

EM-Vorrunde – 1. Spieltag

Fr., 11.06.

21.00 Uhr, Gruppe A in Rom: Türkei – Italien

Sa., 12.6.

15.00 Uhr, Gruppe A in Baku: Wales – Schweiz

18:00 Uhr, Gruppe B in Kopenhagen: Dänemark – Finnland

21:00 Uhr, Gruppe B in St. Petersburg: Belgien – Russland

So., 13.6.

15:00 Uhr, Gruppe D in London: England – Kroatien

18:00 Uhr, Gruppe C in Bukarest: Österreich – Nordmazedonien

21:00 Uhr, Gruppe C in Amsterdam: Niederlande – Ukraine

Mo., 14.6.

15:00 Uhr, Gruppe D in Glasgow: Schottland – Tschechien

18:00 Uhr, Gruppe E in St. Petersburg: Polen – Slowakei

21:00 Uhr, Gruppe E in Sevilla: Spanien – Schweden

Di., 15.6.

18:00 Uhr, Gruppe F in Budapest: Ungarn – Portugal

21:00 Uhr, Gruppe F in München: Frankreich – Deutschland

EM-Vorrunde – 2. Spieltag

Mi., 16.6.

15:00 Uhr, Gruppe B in St. Petersburg: Finnland – Russland

18:00 Uhr, Gruppe A in Baku: Türkei – Wales

21:00 Uhr, Gruppe A in Rom: Italien – Schweiz

Do., 17.6.

15:00 Uhr, Gruppe C in Bukarest: Ukraine – Nordmazedonien

18:00 Uhr, Gruppe B in Kopenhagen: Dänemark – Belgien

21:00 Uhr, Gruppe C in Amsterdam: Niederlande – Österreich

Fr., 18.6.

15:00 Uhr, Gruppe E in St. Petersburg: Schweden – Slowakei

18:00 Uhr, Gruppe D in Glasgow: Kroatien – Tschechien

21:00 Uhr, Gruppe D in London: England – Schottland

Sa., 19.6.

15:00 Uhr, Gruppe F in Budapest: Ungarn – Frankreich

18:00 Uhr, Gruppe F in München: Portugal – Deutschland

21:00 Uhr, Gruppe E in Sevilla: Spanien – Polen

EM-Vorrunde – 3. Spieltag

So., 20.6.

18:00 Uhr, Gruppe A in Rom: Italien – Wales

18:00 Uhr, Gruppe A in Baku: Schweiz – Türkei

Mo., 21.6.

18:00 Uhr, Gruppe C in Amsterdam: Nordmazedonien – Niederlande

18:00 Uhr, Gruppe C in Bukarest: Ukraine – Österreich

21:00 Uhr, Gruppe B in Kopenhagen: Russland – Dänemark

21:00 Uhr, Gruppe B in St. Petersburg: Finnland – Belgien

Di., 22.6.

21:00 Uhr, Gruppe D in London: Tschechien – England

21:00 Uhr, Gruppe D in Glasgow: Kroatien – Schottland

Mi., 23.6.

18:00 Uhr, Gruppe E in Sevilla: Slowakei – Spanien

18:00 Uhr, Gruppe E in St. Petersburg: Schweden – Polen

21:00 Uhr, Gruppe F in München: Deutschland – Ungarn

21:00 Uhr, Gruppe F in Budapest: Portugal – Frankreich

Achtelfinale

Sa., 26.6.

18:00 Uhr in Amsterdam: Zweiter Gruppe A – Zweiter Gruppe B

21:00 Uhr in London: Sieger Gruppe A – Zweiter Gruppe C

So., 27.6.

18:00 Uhr in Budapest: Sieger Gruppe C – Dritter Gruppe D/E/F

21:00 Uhr in Sevilla: Sieger Gruppe B – Dritter Gruppe A/D/E/F

Mo., 28.6.

18:00 Uhr in Kopenhagen: Zweiter Gruppe D – Zweiter Gruppe E

21:00 Uhr in Bukarest: Sieger Gruppe F – Dritter Gruppe A/B/C

., 29.6.

18:00 Uhr in London: Sieger Gruppe D – Zweiter Gruppe F

21:00 Uhr in Glasgow: Sieger Gruppe E – Dritter Gruppe A/B/C/D

EM-Viertelfinale

Fr., 2.7.

18:00 Uhr in St. Petersburg: Sieger AF Bukarest – Sieger AF Kopenhagen

21:00 Uhr in München: Sieger AF Sevilla – Sieger AF London 1

Sa., 3.7.

18:00 Uhr in Baku: Sieger AF Budapest – Sieger AF Amsterdam

21:00 Uhr in Rom: Sieger AF Glasgow – Sieger AF London 2

Halbfinale

Di., 6.7., 21 Uhr in London: Sieger VF München – Sieger VF St. Petersburg

Mi., 7.7., 21 Uhr in London: Sieger VF Rom – Sieger VF Baku

Finale

So., 11.7., 21 Uhr in London: Sieger HF 1 – Sieger HF 2