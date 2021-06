Fußball-EM 2021: So erreicht Deutschland das Achtelfinale

Bei der Fußball-EM 2021 ist Deutschland mit einer heftigen Klatsche gestartet! Das DFB-Team hat gegen Frankreich mit 0:1 verloren. Für die Jungs von Joachim Löw war das kein guter Start. Doch welche Ergebnisse braucht das Team nun, um in das Achtelfinale einzuziehen?

Den Auftakt bei der Fußball-Europameisterschaft hat sich Deutschland sicher ganz anders vorgestellt. Gegen Frankreich konnte das DFB-Team nicht punkten und verlor mit 0:1. Dennoch ist noch alles möglich. Einfacher wird es aber für das DFB-Team nicht, denn die Jungs müssen am Samstag gegen Portugal ran – das ist kein einfacher Gegner. Selbst bei einer Niederlage gegen die Portugiesen wäre ein Weiterkommen jedoch noch denkbar – das hängt aber auch damit zusammen, wie die anderen Mannschaften in der Gruppe spielen.

Das sind die möglichen Szenarien

Bei einem Sieg gegen Portugal

Sollte Deutschland gegen Portugal gewinnen, könnte es für den zweiten Platz in der Gruppe reichen. Selbst ein Gruppensieg wäre dann sogar denkbar – das hängt aber damit zusammen, wie die anderen Teams in der Gruppe spielen.

Bei einem Unentschieden gegen Portugal

Wenn Deutschland ein Remis erreichen würde, wäre ein Punkt drin. Die Voraussetzungen sind dann nicht mehr die besten: Nur wenn das DFB-Team am kommenden Mittwoch haushoch gegen Ungarn gewinnen würde, wäre der zweite Platz noch drin.

Bei einer Niederlage gegen Portugal

Sollte das DFB-Team gegen Portugal verlieren, ist Deutschland fast aus der Fußball-EM ausgeschieden. Wenn Frankreich beim Spiel zuvor gegen Ungarn ein Remis holt, wäre der erste und zweite Platz für Deutschland nicht mehr erreichbar. Es gebe dann nur minimal die Chance, als Gruppendritter weiterzukommen.

Wo und wann läuft das Spiel im TV?

Deutschland hat also durch die Niederlage gegen Frankreich nicht die besten Voraussetzungen – auch, weil Portugal kein einfacher Gegner ist. Dennoch ist noch alles möglich – deshalb wird die Partie mit Spannung erwartet. Das Spiel wird live im Free-TV gezeigt und können Fans ab 18 Uhr in der ARD verfolgen. Zuvor tritt um 15 Uhr Frankreich gegen Ungarn an und um 21 Uhr spielen Spanien und Polen gegeneinander. Schon gelesen? Fußball-EM 2021: Spielplan & alle Gruppen im Überblick