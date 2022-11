Für Sex-Doku: Cara Delevingne „spendet“ ihren Orgasmus

Blut spenden? Das kann ja jeder! Cara Delevingne kam auf eine ganz andere Idee. Das Model masturbierte im Rahmen einer Studie und spendete ihren Orgasmus der Wissenschaft. Das wurde im Rahmen ihrer Sex-Doku begleitet.

Mit ihrer Sexualität ging Cara Delevingne schon immer offen um. So plauderte das Model bereits aus, dass sie einen Vagina-Tunnel besitze und Sex in einem Aufzug hatte. In der Doku-Serie „Planet Sex“ geht es um die menschliche Sexualität. Jeweils vor und nach einem Orgasmus reichte sie Blutproben ein. forscher erhoffen sich, wissenschaftlich wichtige Rückschlüsse über die Biochemie zu ziehen.

Cara Delevingne will mit ihrem Orgasmus der Wissenschaft helfen

„Ich bin hier, um einen Orgasmus zu haben und ihn der Wissenschaft zu spenden“, sagte Cara Delevingne in der Doku. Dank der Spende der „Suicide Squad“-Schauspielerin wird dann weiter an der sogenannten „gender climax gap“ geforscht. Der Begriff bedeutet, dass Männer beim Geschlechtsverkehr eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, einen Orgasmus zu haben, als das bei Frauen der Fall ist.

Cara Delevingne berichtet über die Erlebnisse, welche sie im Rahmen der Doku gemacht habe. „Ich war vor allem neugierig, was wir machen und wohin es uns führt, denn jeder Tag war völlig anders“, so die Schauspielerin. Sie habe sogar einen Masturbationskurs besucht. Die Doku-Reihe hat insgesamt sechs Teile, wo Cara Delevingne um den Globus reist und sich alles um das Thema Sex dreht. Unter anderem besucht sie ein Filmset eines Pornos.