Für Klicks: YouTuber verursacht absichtlich Flugzeugabsturz

Mittlerweile gibt es unglaublich viele YouTube-Kanäle mit vielen Millionen Klicks. Natürlich muss man da schon etwas ganz Besonderes machen, um die Aufmerksamkeit aller User auf sich zu ziehen. Doch ein Content Creator hatte eine Idee, die einfach nur sprachlos macht. Trevor Jacob sprang aus einem Flugzeug und verkaufte es als Rettungstat. Nun fand man aber heraus, dass er es selbst zum Absturz brachte.

Falls du eine Liste mit Youtube-Skandalen haben solltest, dann kannst du jetzt dank Trevor Jacob einen neuen Strich hinzufügen. Er täuschte nämlich seine Fans, wie die Bundesluftfahrtbehörde in den USA nun bestätigte. Als das Flugzeug abstürzte, sprang er mit einem Flugzeug heraus. Seinen Fans verkaufte er es als Unglück.

Trevor Jacob täuscht Flugzeugabsturz vor

Ende 2021 hatte der Youtuber Trevor Jacob ein schockierendes Video hochgeladen. Es zeigt ihn, wie er aus einem abstürzenden Flugzeug mit einem Fallschirm heraussprang, um sein Leben zu retten. Dabei erzählte er in dem Video, dass es einen Motorschaden gab. Als er dann abspringt, sieht man das Flugzeug auf dem Boden einschlagen. Als er wieder auf seinen Füßen steht, sagt er, dass er keinen Empfang habe, um Hilfe zu holen. Er wisse auch nicht, wo er sei und zeigt auch noch seine Verletzungen an Fingern und an seinem Arm. Nun stellt sich heraus, dass das alles nur gelogen war.

Sein Fake-Absturz flog nun auf

Vor wenigen Monaten sagte er noch der New York Times, dass das alles nicht Absicht war und es wirklich so wie im Video passiert sei. Nun entzog die Bundesluftfahrtbehörde FAA die Pilotenlizenz. Die Behörde wirft ihm vor, dass er absichtlich „Mangel an Sorgfalt, Urteilsvermögen und Verantwortungsbewusstsein gezeigt“, nur um diese Aufnahmen machen zu können. Dabei seien Hinweise in dem Video entdeckt worden, die diese Behauptung untermauern. Beispielsweise, dass ein Fallschirm mitgenommen wurde und auch die Tür des Flugzeugs schon vorher geöffnet war. Ob zu dem Entzug der Pilotenlizenz noch weitere Konsequenzen drohen, ist bisher noch unklar. Schon gelesen? Richard Hernandez: Dieser frühere Bänker sieht jetzt aus wie ein Reptil!