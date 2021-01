5 Hinweise, dass er ein Geheimnis vor dir hat

Irgendwie läuft es in eurer Beziehung zurzeit nicht so gut und du hast einfach das Gefühl, dass er dir irgendetwas nicht sagen möchte. Du willst ihn aber auch nicht direkt darauf ansprechen. Verständlich. Das könnte entweder zu Streit führen oder er würde es wahrscheinlich eh nur weiter abblocken. Doch an ein paar Dingen kannst du herauskriegen, ob er dir wirklich etwas verheimlicht.

Manchmal kann eine Beziehung echt kompliziert und zum Stresstest werden. Das kann vermutlich jeder, der schon einmal vergeben war oder ist. Es gibt einfach immer wieder Momente, an denen man nicht wirklich weiterkommt. So kann es zum Beispiel sein, dass du das Gefühl hast, dein Partner würde dir etwas verheimlichen.

Daran merkst du, ob er dir etwas verheimlicht

Kein Augenkontakt

Wenn du ihn wichtige Dinge fragst und es um eure Gefühle oder andere persönliche Dinge geht, dann schaut er dir nicht mehr in die Augen und versucht dem Gespräch aus dem Weg zu gehen. Das ist schon sehr auffällig. Da scheint mehr dahinterzustecken.

Er hat weniger Zeit

Normalerweise habt ihr euch regelmäßig gesehen und immer zusammen Zeit verbracht. Doch in den letzten Wochen hat er immer weniger Zeit für dich, obwohl du weißt, dass er eigentlich gar nichts Wichtiges zu tun hat.

Er ist ständig am Handy

Sonst war er wirklich nie am Handy und nun schaut er immer wieder regelmäßig auf seinen Display. Schreibt er da etwa mit einer anderen? Scheinbar gibt es für ihn noch eine andere wichtige Person außer dir. Sprich ihn darauf an. Schaue aber niemals ungefragt in sein Handy. Das wäre ein schlimmer Vertrauensbruch von dir.

Ihr versteht euch nicht mehr so gut

Seine Art ist irgendwie völlig anders als sonst. Normalerweise lacht ihr immer sehr viel zusammen und habt Spaß. Doch irgendwie schweigt ihr euch zurzeit einfach nur an oder streitet nur. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass er ein Geheimnis vor dir hat.

Eure Beziehung ist ins Stocken geraten

Und auch das kann ein Indiz dafür sein, dass er etwas vor dir geheim hält. Denn oft leidet dann auch die eigene Beziehung dadurch. Das liegt vor allem daran, dass er in seinem Kopf nur mit dem Geheimnis beschäftigt ist und nicht mehr klar denkt.