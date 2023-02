5 Anzeichen, dass ER es wirklich ernst mit dir meint

Du hast einen richtig tollen Typen kennengelernt und nun datet ihr euch regelmäßig. Du willst dir aber wirklich sicher sein, dass er es ernst mit dir meint und Interesse an dir hat? Dann solltest du auf das ein oder andere Anzeichen achten. Das verrät nämlich wirklich seine Absichten.

Du hast jemanden kennengelernt, mit dem du dir echt mehr vorstellen könntest und alles einfach nur perfekt läuft. Doch irgendwie weißt du noch immer nicht genau, worauf er aus ist. Genau deshalb solltest du auf ein paar kleine Details achten, damit du auch wirklich sichergehen kannst.

Daran siehst du, ob er es wirklich ernst meint

Aufmerksamkeit

Er schenkt dir immer zu jeder Zeit seine volle Aufmerksamkeit und schreibt nicht, während ihr euch trefft mit anderen. Dein Date achtet immer auf viele Details von dir und ihm würde auch direkt auffallen, wenn du irgendetwas an dir verändern würdest.

Er ist da, wenn du ihn brauchst

Wenn es dir schlecht geht, dann ist er immer für dich da. Du könntest ihn sogar mitten in der Nacht anrufen und er würde sich um dich kümmern. Ihm liegt also wirklich etwas an dir.

Keine Geheimnisse

Wenn ihr beieinander seid, redet ihr einfach über alles, was euch in den Sinn kommt. Ab und zu plaudert ihr sogar eure Geheimnisse aus und sprecht nicht nur über oberflächliche Dinge. Vor allem will er immer viele Dinge genauer über dich wissen.

Kein Zeitvertreib

Für ihn bist du kein Zeitvertreib, sondern bekommst auch seine „Prime Time“. Du bist also kein Lückenfüller, sondern ihr unternehmt auch Dinge an einem Samstagabend, was man wirklich nur macht, wenn man jemanden mag.

Er zeigt sich gern mit dir

Er versteckt dich nicht, sondern macht sehr gern Dinge mit dir in der Öffentlichkeit und zeigt offen und stolz, dass er mit dir unterwegs ist. So unternehmt ihr immer voll die schönen Sachen zusammen.